"Vermijd restjes en sla geen maaltijden over." Diëtist Sanne Mouha vertelt hoe je het beste eet tussen kerst en nieuwjaar

Chlorofyl is overal uitver­kocht door Tik­Tok-hy­pe. Redactrice Marie testte het 7 dagen uit en dokter Servaas Bingé legt uit wat het is

Een paar weken geleden had niemand ervan gehoord, ondertussen is het overal uitverkocht: chlorofyl. Een felgroen biologisch pigment dat je als druppels aan je drank kan toevoegen of kan innemen als supplement. Het zou wonderen doen voor je huid en zelfs zweetgeur kunnen verminderen. Redactrice Marie ging te rade bij dokter Servaas Bingé en wetenschapper Martijn Peters, en deed zeven dagen lang de test. “De smaak was nooit echt vies of lekker, maar na dag vijf proefde het drankje vertrouwd.”

21 mei