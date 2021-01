Verlies je meer haar in de winter? Onze wetenschapsexpert legt uit

Feesten zonder feestkilo’s achteraf? Chef en diëtist Michaël Sels serveert zijn eindejaars­me­nu. “Met groenten in elke gang”

28 december Een lekker en gezond eindejaarsmenu samenstellen, die uitdaging schotelden we voor aan chef Michaël Sels, hoofddiëtist bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Want na dit woelige jaar heeft niemand zin in extra feestkilo’s, toch? “In mijn menu zitten er groenten in elke gang.” Hij serveert ons open ravioli, een kalkoenrollade en een glühweinpeertje in een gezond gebakje.