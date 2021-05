Venus Williams prijst magnesium en lavendel aan om beter te slapen, werkt dat echt? Slaapexpert: “Het zijn geen mirakeloplossingen”

Venus Williams (40) wil mensen helpen om beter te slapen. Ze heeft geïnvesteerd in het wellnessbedrijf Asutra, dat producten met magnesium en lavendel verkoopt voor een betere nachtrust. De tennisster is er heilig van overtuigd dat deze hulpmiddeltjes werken. Klopt dat? Of doe je er meer kwaad dan goed mee? Slaapexpert Annelies Smolders geeft tekst en uitleg.

“Veel mensen kennen de kracht van magnesium niet, maar het is mijn favoriete hulpmiddel om te slapen. Ik neem altijd een olieflesje mee. Zonder kom ik mijn huis niet uit”, vertelt Venus Williams in een interview met het tijdschrift Glamour. Nog iets wat ze altijd in haar handtas heeft zitten: een spray met lavendel. “Dat helpt om te ontspannen.” En de 40-jarige tennisster is vast niet de enige. Al jaar en dag gebruiken mensen allerlei trucjes, hulpmiddeltjes en supplementen om beter te kunnen slapen.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Magnesium

Dat weet Annelies Smolders als de beste. Zij is psycholoog, auteur van ‘Start to Sleep’ en ze geeft online slaaptherapie. En ja, in samenspraak met een arts schrijft ze haar patiënten soms slaapmedicatie of supplementen voor. “Het is geweten dat magnesium een effect heeft op onze slaap. Het bevordert de aanmaak van melatonine, een hormoon dat je slaperig maakt, alsook de productie van GABA. Dat is een stof in de hersenen die werkt als Klaas Vaak en slaapgevoelens opwekt”, legt Smolders uit. “Magnesium neem je het best in een uur voor je gaat slapen, want dat effect komt er niet op een-twee-drie.”

Quote Helaas merk ik dat mensen soms vanalles slikken en gebruiken, zonder fatsoen­lijk naar de verpakking te kijken. Slaapexpert Annelies Smolders

Dat het werkt, staat dus vast, maar het mag geen vrijgeleide zijn om het lukraak te gebruiken, waarschuwt Smolders nog. “Gebruik het enkel met hulp van een professional. Helaas merk ik dat mensen soms vanalles slikken of spuiten, zonder fatsoenlijk naar de verpakking te kijken. Ze weten niet wat ze precies innemen, welk merk ze gebruiken, laat staan of de dosis hoog genoeg is om effect te hebben.” Zo zijn er producten met magnesium-oxide op de markt, wat niet de juiste stoffen bevat die je nodig hebt voor een verbeterde nachtrust. Magnesium-citraat of magnesium-malaat werken dan weer wel.

“Een hulpmiddel zoals magnesium gebruik je dus het best in samenspraak met een slaaptherapeut en huisarts. Koop niet zomaar een goedkoop doosje in de eerste de beste drogisterij. Trouwens: als het spotgoedkoop is, wil dat waarschijnlijk zeggen dat de dosis magnesium veel te laag is. Te laag om een effect te hebben.”

Lavendel

Daarnaast zweert Venus Williams bij lavendel om heerlijk te ontspannen. Het kruid kom je inderdaad wel vaker tegen in nachtcrèmes en bodylotions, sprays en luchtverfrissers. “Vooral in Amerika is dat vrij populair”, weet Smolder. “En het is bewezen dat het werkt. Toch als je de juiste dosis neemt: een extract met 80 milligram. Je moet ook geduld tonen, want het duurt wat langer voordat je profiteert van de positieve effecten. Vaak zelfs twee maanden.”

Quote Lavendel, valeriaan, passiflora: het staat gewoon vast dat veel planten geneeskun­di­ge krachten hebben. Annelies Smolders

Hoe dit precies werkt, is niet helemaal duidelijk. “Het staat gewoon vast dat veel planten geneeskundige krachten hebben. Héél lang geleden wisten heksen dat zelfs al. (lacht) Ook valeriaan werkt slaapverwekkend, maar dan heb je 500 milligram nodig. Dat is bevestigd met een studie bij vrouwen in de menopauze. Eén van de klachten die ze vaak ervaren, is een ontregelde nachtrust. Dat onderzoek toonde aan: na enkele weken valeriaan slikken, was er een positief effect op hun slaap. Nog zo’n voorbeeld is passiflora. Dit plantaardig middeltje werkt rustgevend en helpt tegen angsten.”

“Maar opnieuw: supplementen zijn hulpmiddelen geen mirakeloplossingen, net zoals slaappillen. Ik raad deze twee zaken het enkel aan bij patiënten die dringend een goeie nacht nodig hebben, zoals een alleenstaande mama die geen ziekteverlof kan nemen, een drukke bedrijfsleider, studenten in examentijd, ... Zij hebben soms een extra duwtje in de rug nodig. Maar heb je echt een slaapprobleem? Doe dan geen beroep op een ‘quick fix’ om slechte slaapgewoontes te verdoezelen. Pak de problemen aan, en probeer je gedachten en gedrag te veranderen met hulp van een huisarts of slaaptherapeut.”

Lees ook: