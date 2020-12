Veel baarmoederhalskanker in het nieuws, maar expert Philippe Tummers stelt gerust. “Een zeldzame aandoening, die we ook goed kunnen behandelen”

Schrijnend nieuws deze week: Rut, de vrouw van Dieter Coppens, heeft baarmoederhalskanker. NINA-columniste – en kersverse mama van een zoontje – Lara Switten ook, zij werd al ongeneeslijk ziek verklaard. De aandoening lijkt overal te zijn en levensgevaarlijk, een verontrustende gedachte voor veel vrouwen. HPV, het virus dat de kanker veroorzaakt, komt immers bij 75 procent van alle seksueel actieve vrouwen weleens voor. Maar professor gynaecologie Philippe Tummers stelt gerust. “Ofwel maakt je lichaam zelf komaf met het virus, ofwel volgen we je goed op en behandelen we waar nodig. Al blijft het natuurlijk belangrijk om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.”

In de herfstvakantie sloeg het slechte nieuws bij Rut (43) en Dieter Coppens in als een bom. Rut liet, zoals elke drie jaar, een uitstrijkje nemen. Een week later vertelde haar dokter haar dat ze baarmoederhalskanker heeft. Meteen volgden scans – op het eerste gezicht geen uitzaaiingen – en een operatie om de kwaadaardige cellen te verwijderen. “Ze waren er heel snel bij”, vertelt Dieter aan Radio 1. En nu is het afwachten.

Momblogger Lara Switten (34) beleeft hetzelfde verhaal, zij het met een andere afloop. Deze zomer ontdekte ze dat ze voor de derde keer zwanger is en dat ze baarmoederhalskanker heeft. Bij haar verliep de diagnose complexer: haar gynaecoloog dacht eerst aan iets anders, daarna wees een NIP-test op verstoord DNA en na drie weken bleek dat Lara een tumor in haar linkerlies heeft. Die bleek niet meer te behandelen.

Quote Er ontwikkel­den zich slechte cellen in mijn baarmoeder­hals, die zich een weg naar mijn lies baanden. Niemand heeft dat ontdekt. Het is brute pech Lara Switten

Eerder al, bij de geboorte van haar tweede kind, werd bij Lara een voorloper van baarmoederhalskanker opgemerkt, maar de slechte cellen werden weggesneden en elk half jaar ging Lara sindsdien op controle. “Toch ontwikkelden zich op microscopisch niveau slechte cellen in mijn baarmoederhals, die zich via een klier een weg naar mijn lies baanden”, vertelt Lara aan HLN. “Niemand heeft dat ontdekt. Het is brute pech.”

Het zijn verhalen die paniek kunnen zaaien, niet in het minst omdat veel vrouwen geconfronteerd worden met afwijkende cellen: een op de twintig uitstrijkjes is niet volledig normaal, rapporteert het UZ Gent. “En bijna alle seksueel actieve mensen komen tijdens hun leven in aanraking met het humaan papillomavirus (HPV), het virus dat in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor de kanker”, zegt professor Philippe Tummers, afdelingshoofd Gynaecologie in de Vrouwenkliniek van UZ Gent.

We leggen de expert dan ook de meest prangende vragen over baarmoederhalskanker voor.

1. HPV en baarmoederhalskanker: hoe zit dat juist?

“In 99,8 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker vinden we HPV terug”, zegt Tummers. “HPV is een verzamelnaam voor een groep virussen, een vijftiental types daarvan kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. HPV is ook een soa: je krijgt het door seks. Condooms beschermen ertegen, maar niet volledig. Velen van ons krijgen dan ook het virus, vaak zonder symptomen, maar op zich is dat geen probleem. Bij de meerderheid van ons pakt het immuunsysteem het virus aan en verdwijnt het spontaan. HPV is de meest voorkomende soa, maar ook die met de minste consequenties.”

Met het vaccin dat meisjes en jongens vanaf 12 jaar nu op school krijgen, wordt HPV ingeperkt. “Maar dat vaccin beschermt tegen negen types van het virus. Daarom blijft het belangrijk dat vrouwen zich laten screenen door om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen”, zegt Tummers. Om de drie jaar is voldoende, omdat baarmoederhalskanker zich enorm traag ontwikkelt. “In Nederland is het zelfs om de vijf jaar. Daar willen we in de toekomst ook naartoe: we zullen dan eerst screenen op HPV, en wie safe is, mag langer wachten met het volgende uitstrijkje.”

2. Wat als zo’n uitstrijkje aantoont dat je door HPV met ‘afwijkende cellen’ zit bij je baarmoederhals?

Dat is geen reden tot paniek, zegt Tummers. “Afwijkende cellen zijn meestal niet kwaadaardig, hoogstens mogelijke voorlopers ervan, en in de meeste gevallen genezen ze vanzelf door de tussenkomst van je immuunsysteem. Als ze toch evolueren naar kwaadaardigheid, is dat ook meestal een heel traag proces. Daarom volstaat het in de meeste gevallen om een afwijking op te volgen met nieuwe uitstrijkjes.”

Quote We verkiezen goede opvolging boven het wegsnijden van cellen: dat tast de stevigheid van de baarmoeder­hals aan en vergroot de kans op vroegge­boor­te Prof. dr. Philippe Tummers

Als de afwijking toch ernstig blijkt, is de kans groter dat ze niet vanzelf geneest. “Je lichaam geeft dan mogelijks ook alarmsignalen: onregelmatig bloedverlies of bloedverlies tijdens de seks. We kunnen dan ingrijpen door de alarmerende cellen weg te nemen. Bij vrouwen die nog een kinderwens hebben is het soms beter om nauwer op te volgen in plaats van te snel een stukje weg te nemen. Als we stukjes uit de baarmoederhals wegnemen, tasten we de stevigheid van die baarmoederhals aan. En dat vergroot de kans op vroeggeboorte”, zegt Tummers.

3. Komen ernstige afwijkingen vaker voor rond bepaalde leeftijden?

“We stellen twee pieken vast”, zegt Tummers. “Eerst tussen 45 en 55 jaar, daarna later op het leven. Heel jonge patiënten met baarmoederhalskanker zien we zelden, ook al zien we lichte afwijkingen wel heel frequent bij jonge vrouwen. Dat komt omdat zij vaak meerdere seksuele partners hebben op een kortere periode. Maar hun immuunsysteem werkt dan weer heel goed, zelfs matige afwijkingen kunnen bij hen nog perfect genezen. Daarom starten we pas met uitstrijkjes op 25 jaar en is om de drie jaar screenen voldoende.”

4. Zijn sommige vrouwen vatbaarder voor HPV dan andere?

“Er is geen genetische aanleg bewezen. Alleen vrouwen die weerstandsonderdrukkers nemen, na een transplantatie bijvoorbeeld, moeten zich frequenter laten screenen. En roken is ook geen goed idee: dat verkleint de kans dat je lichaam het virus succesvol zelf bestrijdt.”

5. Kan het dat een afwijking geneest maar later terugkomt?

“Afwijkende cellen kunnen terugkomen, maar dat gebeurt doordat je een ander type van het virus hebt opgelopen”, verklaart Tummers. “Het is niet omdat je immuunsysteem het ene type overwonnen heeft, dat je tegen alle types beschermt bent.”

6. Waar ligt de grens tussen een HPV-infectie en baarmoederhalskanker?

“We beschouwen een afwijking door HPV als kwaadaardig zodra ze doordringt tot een diepere laag, onder het basale membraan van je baarmoederhals. Maar die ontwikkeling van HPV naar baarmoederhalskanker kan wel tien tot vijftien jaar duren”, zegt Tummers. En ondertussen word je constant gescreend, dus kwaadaardigheid wordt in de meeste gevallen erg vroeg opgemerkt of op tijd vermeden.

Quote Baarmoeder­hals­kan­ker die uit het niks opduikt is zeldzaam en kan je niet voorkomen door vaker te screenen of sneller slechte cellen te verwijde­ren Prof. dr. Tummers

Baarmoederhalskanker is dan ook een zeldzame aandoening: in België worden zo’n 670 vrouwen per jaar getroffen. Gevallen waarbij de kanker uit het niks opduikt, zijn uitzonderingen, benadrukt professor Tummers. “Frequenter screenen of sneller afwijkende cellen verwijderen kunnen zulke gevallen niet voorkomen.”

7. Wat als je baarmoederhalskanker krijgt?

“Dan hebben we behandelingen en is de genezingskans globaal gezien goed. Afhankelijk van hoezeer de kanker al uitgezaaid is naar klieren of organen”, zegt Tummers. Bij een kleine tumor wordt met een operatie het kwaadaardige weefsel weggesneden. Bij een grotere komt daar bestraling bij: uitwendig en inwendig of vaginaal.

“In het UZ Gent beperken we die inwendige bestraling wel, zeker bij jonge vrouwen, door daarna opnieuw te opereren”, zegt Tummers. “Die bestraling tast immers de vagina aan en maakt seksueel contact nadien moeilijk.”

8. Wat doet de behandeling van baarmoederhalskanker met je vruchtbaarheid?

Dat is natuurlijk een precaire situatie, zegt Tummers. “Bij patiënten met een kinderwens kunnen we ervoor kiezen om alleen de baarmoederhals, het steunweefsel rond de baarmoeder en de lymfeklieren weg te nemen. Maar dat kan alleen bij patiënten met een beperkte tumor. Bestralingen zijn sowieso nefast: eierstokken, bijvoorbeeld, zijn er erg gevoelig voor en worden onbruikbaar.”

