Vandaag is het Wereld Bloeddonordag. “Bloedgroep O bestaat niet” en 9 andere weetjes over bloed

1. Bloed zorgt voor zuurstof

“Bloed bestaat voor 60% uit plasma en 40% uit bloedcellen”, zegt prof. Daan Dierickx, hematoloog in het UZ Leuven. “De rode bloedcellen zijn in de meerderheid. Ze staan in voor het zuurstoftransport door het lichaam. Ze nemen zuurstof op in de longen en brengen het via de slagaders naar alle weefsels: onze hersenen, huid, nieren … Via de aders stromen de met afvalstoffen gevulde rode bloedcellen vervolgens weer naar het hart en de longen om daar zuurstof bij te tanken. Witte bloedcellen zorgen voor de verdediging tegen bacteriën, virussen, schimmels en alle mogelijke infecties. Een te sterke werking van bepaalde witte bloedcellen werkt allergieën in de hand. Bloedplaatjes (de kleinste bloedcellen, red.) zijn belangrijk voor stolling. Bij een wondje herstellen ze de gescheurde bloedvatwand, samen met stollingsfactoren die in het plasma circuleren.”