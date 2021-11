Van yoga tot rugschool: 7 ‘zensporten’ die in de lift zitten. “Ze kosten je minder energie en laten je dieper ontspannen”

Sporten? Dat doe je voor een goede conditie. Om fitter te worden, je lichaam te versterken en te verstrakken. Om zonder hijgen de trap op te lopen, die boodschappen naar huis te sleuren of snel een sprintje te trekken (het zou zomaar kunnen gebeuren dat de trein een keertje op tijd is). We sleuren en tillen ons een weg richting een strak(ker) lijf, gaan joggen in de hoop een kilootje of twee op de route achter te laten. Het is erin gedrild: sporten is calorieën verbranden. Het is spieren trainen en conditie kweken. Klopt natuurlijk, maar ondertussen lijken we te vergeten dat sporten ook... ontspanning is. Regelmatig bewegen heeft een enorme invloed op ons mentale welzijn.