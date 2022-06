Van vitamine A tot zonbescherming: dit is wat zomerfruit en -groenten doen voor je lichaam

Wist je dat één groene appel evenveel vitamine C bevat als zo’n 25 sinaasappelen? Zo ben je in een paar happen extra beschermd tegen hart- en vaatziekten. En ook de komkommer is ‘s zomers een redder in nood. De groente bestaat voor 94% uit water en vermindert zwellingen. Weg wallen, dag gezwollen ogen na een korte nacht dankzij muggen en hitte! Bovendien is komkommer de perfecte dorstlesser en helpt het tegen een slechte adem.

When life gives you lemons … Dan pak je die maar beter gretig aan! Citroen is een vitamine C-bom, wat goed is voor je immuunsysteem, gezonde botten en gewrichten en een stralende huid. De gele vrucht werkt ook oppeppend en is effectief tegen duizeligheid, vermoeidheid en misselijkheid (denk maar aan wagenziekte). Voor gele paprika valt hetzelfde te zeggen: vitamine C all the way.