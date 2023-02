Van stofzuigen tot het bed opmaken: zoveel calorieën verbrand je exact met al je huishoudelijke taken

Hulpverle­ner Koen (38) weet wie coke gebruikt en waarom: “Een chirurg die snuift om de job vol te houden? Ja, dat hebben wij hier al gezien”

Nergens in Europa worden er meer restanten van cocaïne in het rioolwater teruggevonden dan in Antwerpen. Het is geen koppositie om trots op te zijn. En als je de krantenberichten van de voorbije weken mag geloven, lijkt de drug wijdverspreid, maar is dat wel zo? En wat doet het nu precies met de gebruiker? “Het is simpel, helaas. Drugs verwoesten je leven en dat van iedereen rondom jou”, zegt hulpverlener Koen (38), die zelf achttien jaar verslaafd was, in Dag Allemaal.

2 februari