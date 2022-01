Van nagelriemolie smeren tot reinigingsdoekjes bannen: 9 beautyvoornemens voor een mooie start van het nieuwe jaar

Het is gebeurd: 2022 is gearriveerd, en dat terwijl we eigenlijk nog de gebeurtenissen van 2019 aan het verwerken zijn. Aan iedereen die te veel aan zijn of haar hoofd heeft om goede voornemens te maken: snappen we, en dus deden wij het voor jou. Wedden dat je binnenkort zoveel verschil ziet dat je die voornemens eens een keer niet wil breken?

1. Ik zal mijn kwasten wassen

Dan mag je nog zo je best doen om je huid iedere dag te reinigen, als je die make-upkwasten niet af en toe schoonmaakt, had je net zo goed wat langer kunnen Netflixen. In een ideale wereld reinig je je borstels één keer per week. Zo krijgen de bacteriën geen kans om zich tussen de haartjes te nestelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Ik zal mijn spullen opruimen

Die rode lipstick die je vijf jaar geleden kocht en zelden draagt? Dat smoezelige oogpotlood dat al een eeuwigheid in je toilettas zit? Weg ermee. Zonde van het geld? Ja, maar nog meer zonde als je er een oogontsteking of koortsblaas bij krijgt. Neem afscheid van alles dat anders ruikt, oogt of aanvoelt dan je je herinnert, net als alles waarvan je niet meer weet wanneer je het kocht. (En zo heb je meteen weer plaats voor nieuwe spullen, graag gedaan.)

3. Ik zal op tijd beginnen met anti-ageing

Een goede huid is het halve werk, dus meet jezelf nu al een goede verzorgingsroutine aan. Dat hoeven niet per se anti-ageingproducten te zijn (al mag het natuurlijk wel), zolang ze enkele actieve ingrediënten bevatten. Retinol geeft luie cellen een schop onder hun kont, vitamine C zorgt voor meer éclat en beschermt je huid tegen zonneschade, glycolzuur geeft je een gladere textuur én ontvankelijker canvas, zodat die topingrediënten allemaal nóg beter kunnen inwerken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Ik zal nagelriemolie smeren

Als verzorgde handen je visitekaartje zijn, dan zijn mooie nagels als een neon uithangbord. Afgekloven randjes? Niet stressbestendig. Wondjes van het pulken? Zenuwpees. Droge velletjes? Geen oog voor detail. De hele dag handcrème smeren is een nobel initiatief, maar voor je nagels haalt het weinig uit. Alleen een nagelriemolie kan diep genoeg indringen. Zet een potje op je nastkastje of naast je computer én bewaar een tube in je handtas. Extra tip: breng voor je de afwas doet of met schoonmaakmiddel of andere uitdrogende producten werkt een beetje nagelriemolie aan. Want olie en water stoten elkaar af, waardoor je nagels beschermd zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Ik zal wegblijven van reinigingsdoekjes

Ze behoren nog altijd tot de favoriete producten van de gemiddelde Vlaamse vrouw. In de praktijk doen reinigingsdoekjes meer kwaad dan goed. Ja, ze zijn praktisch. Maar ze zijn ook gemaakt om make-up snel te verwijderen. Lees: ze zitten vol agressieve stoffen, bewaarmiddelen en alcohol. En moeder aarde wordt er evenmin bijster gelukkig van (zo vond de Britse milieuorganisatie Marine Conservation liefst 12 gebruikte reinigingsdoekjes per 100 vierkante meter strand). Voor on the go zijn microvezeldoekjes een milieu- én huidvriendelijkere optie. Thuis kan je het bij herbruikbare watjes en micellair water of een reinigingsmelk houden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Ik zal mijn nek niet vergeten

Onze hals en decolleté behoren tot de eerste plaatsen waar je huidveroudering ziet. Omdat de huid er erg teer en droog is, maar ook omdat we dankzij onze geliefde smartphones steeds vaker voorovergebogen lopen. Maak die nek en decolleté dus vanaf nu een vast onderdeel van je routine. Dat kan met een specifiek product, of smeer gewoon de restjes van je dag- en nachtverzorging iets verder uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

7. Ik zal recycleren

Van hervulbare lipsticks en parfums tot watervrije shampoo, zero waste douchegel en ecologische verpakkingen: de beauty-industrie zet steeds meer in op duurzaamheid. Het enige wat wij nog moeten doen, is uitzoeken hoe we die lege producten nu het beste recycleren. Wanneer 10 personen een jaar lang enkel hun lege shampooflessen sorteren, sparen ze al 1,65 kilo plastic uit. Beeld je eens in hoeveel dat zou kunnen zijn als we allemaal wat meer ons best doen. Geen idee hoe te beginnen? Neem een kijkje op mooisorteren.be. Of breng je lege verpakkingen gewoon binnen in de winkel waar je ze kocht. Krijg je vaak nog een mooie korting voor.

8. Ik zal hydrateren

Wie aanklopt bij een esthetisch arts maar haar huid niet goed verzorgt, wordt doorgaans naar huis gestuurd met een voorschrift voor een verzorgende crème. Van fillers tot facelifts: geen enkele behandeling heeft zin als je huid gedehydrateerd is. Voor je een vette lotion gaat smeren: kijk liever naar de ingrediënten. Een luchtige gel die hyaluronzuur of omegavetten bevat hydrateert vaak beter dan een dikke pasta, zonder de poriën te verstoppen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

9. Ik zal een haarmasker gebruiken

Niemand heeft zin om 10 minuten in de douche te staan bibberen omdat dat haarmasker zo lang moet inwerken op handdoekdroog haar. Goed nieuws: dat hoeft niet (meer). De nieuwe generatie haarmaskers mag je evengoed op droog haar aanbrengen, en dat zorgt voor een waaier aan mogelijkheden. Als nachtmasker voor het slapengaan, enkel op de puntjes als leave-in, of – mijn persoonlijke favoriet – als work-outbuddy. Doe wat product in je haren, draai ze in een knotje en ga sporten. Je haar blijft uit je gezicht, het product kan lang inwerken en nadien moet je toch douchen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: