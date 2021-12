Van chlorofyl tot koude douches en streven naar je natuurlijke gewicht: 15 vernieuwende inzichten om beter te leven in 2022

1. Het nieuwe wondermiddel chlorofyl uitgetest

Begin dit jaar had niemand ervan gehoord, intussen is chlorofyl immens populair. Ken jij het (nog) niet? Het is een felgroen biologisch pigment dat ook bladgroen wordt genoemd. TikTok staat vol filmpjes van mensen die enkele druppels van het stofje in hun water doen of het innemen als een supplement. Vervolgens ondergaan ze een ware transformatie. Chlorofyl zou namelijk helpen om af te vallen en om komaf te maken met acne en ongewenste lichaamsgeuren.

Onze redactrice Marie deed zeven dagen lang de test en ging te rade bij dokter Servaas Bingé. “Bladgroen is inderdaad supergezond. Het ondersteunt je systeem, het werkt ontgiftend, ... We noemen het in de medische wereld ook wel eens een inwendige deodorant.”

2. Slank zijn is niet voor iedereen weggelegd, een gezonder gewicht wél

Sinds de start van de pandemie weegt een op de vijf Belgen minstens twee kilo extra. En gezond is dat niet. Zullen we dan maar crashdiëten of een sapjeskuur volgen? Obesitasexpert Caroline Braet, diëtist Hella Van Laer en arts Mariëtte Boon zeggen volmondig nee. Ze willen mensen daarentegen aanmoedigen om te streven naar hun ‘natuurlijke gewicht’.

Quote Op gewicht blijven is gezonder dan constant jojoën. Obesitasexpert Caroline Braet

Caroline Braet noemt het ook gewichtscontrole. “Op gewicht blijven is gezonder dan constant jojoën. Je controlegewicht bepalen is heel makkelijk: ga vandaag nog op de weegschaal staan, en bepaal of je gelukkig bent met dat cijfer. Is dat het geval? Controleer dan maandelijks of dat getal ongeveer gelijk blijft. Zit je er meer dan twee kilo boven, dan is het tijd om actie te ondernemen. Slaag je erin om op je controlegewicht te blijven? Wees dan trots op jezelf, want dat is echt een straffe prestatie.”

3. Bodyneutrality is het nieuwe bodypositivity

Nu we er nét aan gewend zijn om ons lichaam in al zijn facetten te omarmen, is er een nieuwe trend: bodyneutrality. “Het grote verschil met bodypositivity is dat je niet per se ­positief hoeft te staan ten opzichte van je lichaam”, legt prof. psychologie Liesbeth Woertman uit. “Het mag, maar het is geen noodzaak. Eerder zie je je lijf als een gewaardeerde compagnon die het verdient om ruimer beoordeeld te worden dan uitsluitend op schoonheid.”

Deze houding zou bevrijdend aanvoelen en meer rust geven, getuigen lingerie-ontwerpster Murielle Scherre, plussize blogster Marianne Nykjaer en styliste en actrice Hilde Destoop. “Heb ik een baaldag, dan word ik echt niet gelukkiger van die ‘hiep hiep hoera bodypositivity’-beelden.”

4. Het bewustzijn voor onaangename mondgeurtjes groeide met de komst van mondmaskers

Wat is de medische term voor een slechte adem? Die vraag werd het afgelopen jaar opvallend vaak aan online zoekmachine Google gesteld. Het antwoord hierop luidt halitose, wat letterlijk ‘akelige lucht’ betekent. ­Wereld­wijd steeg de interesse in het ­onderwerp exponentieel, met dank aan de mondmaskerplicht.

Quote Dat een slechte adem uit de maag komt, is een groot misver­stand dat nog steeds leeft bij patiënten en sommige huisartsen. Tandartsen Marc ­Quirynen en Marja Laine

Uit cijfers blijkt dat minstens een vijfde van de mensen met halitose kampt. Tandartsen Marc ­Quirynen en Marja Laine leggen uit hoe het komt dat zoveel mensen last hebben van een slechte adem, en vooral: wat je eraan kan doen. “Dat een slechte adem uit de maag komt, is een groot misverstand dat nog steeds leeft bij patiënten en sommige huisartsen. In negentig procent van de gevallen is de oorsprong van het probleem te vinden in de mond, waar bacteriën zich op diverse plaatsen kunnen ophopen en vermenigvuldigen.”

5. Schrik niet als je iemand op straat achterwaarts ziet wandelen

‘Achterwaarts in plaats van vooruit lopen, waarom zou je dat überhaupt proberen?’, denk je vast. Nochtans is het in Japan voor velen een gewoonte. En ook bij ons proberen steeds meer mensen het uit. Oké ja, het ziet er gek uit, maar het is gezonder dan je denkt. Niet alleen je spieren en gewrichten halen er voordeel uit, ook je mentale gezondheid. Kinesist Frederik De Vriese legt uit waarom. “Na een operatie kan het zelfs extra goed zijn.”

6. Plyometrische work-outs zijn de new kid in fitnesstown

Jennifer Lopez is fan, het helpt tegen blessures en je traint al je spieren: geen wonder dat plyometrie binnen de sportwereld bezig is aan een opmars. In feite slaat het op alle bewegingen waarbij je de spier eerst verlengt en vervolgens zo hard mogelijk weer samentrekt. Denk aan jumpsquats of die grote dozen waar je bij de crossfit voortdurend op en af springt. “Dankzij deze bewegingsvorm hou je andere sporten langer vol”, aldus bewegingswetenschapper Pawel van der Steen. Hij legt uit wat alle voordelen zijn en hoe je eraan begint.

7. Dankzij koude douches zou je minder snel ziek worden

Steeds meer mensen zweren bij cryotherapie. Dat wil zeggen dat ze zichzelf blootstellen aan (extreme) koude. Redactrice Marie testte de meest laagdrempelige vorm uit en nam een week lang elke dag een ijskoude douche. “Wanneer ik aangekleed en al neuriënd de deur uit ben, ben ik die 30 seconden afzien al bijna vergeten.” Dokter Servaas Bingé zet alle fysieke voordelen van koud douchen op een rijtje: je zou meer endorfines aanmaken, je metabolisme verbetert ervan en het geeft je immuunsysteem een boost. Niet onbelangrijk, in deze tijden.

8. Steeds meer vrouwen gebruiken de temperatuurmethode om niet (of juist wel) zwanger te raken

Meer en meer vrouwen grijpen naar methodes van vroeger om een zwangerschap te voorkomen. Zo is er veel te doen om de app Natural Cycles, waarbij je elke dag je temperatuur moet meten. Volgens professor Gynaecologie Hendrik Cammu werkt het goed, maar is het ook even betrouwbaar als vrijen met een condoom of de pil nemen? Journalist Roxanne test de techniek uit. “‘Wat als?’-scenario’s spoken door mijn hoofd. Al zorgt het ook voor extra afwisseling en creativiteit in bed.”

9. Het is hoog tijd dat we het middagdutje uit de taboesfeer halen

Telewerk is het nieuwe normaal geworden. Steeds meer mensen kiezen dus zelf hoe ze hun pauzes invullen. Met een powernap, bijvoorbeeld. Voor Eva, Lies, Capucine en Bart is het alleszins de ideale manier om hun batterijen weer op te laden. Johan Verbraecken van het Slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is het daarmee eens. “We weten dat 30 procent van de bevolking zich overdag slaperig voelt. Het spreekt voor zich dat ze eraan toegeven op een onbewaakt moment. Wie alleen werkt op kantoor of thuis, kan de ogen sluiten achter de computer.”

Quote Een middagdut­je is even effectief als een kop koffie. Het werkt zelfs beter. Slaapexpert Johan Verbraecken

Volgens de expert spreken de voordelen voor zich. “Een powernap is even effectief als een kop koffie. Je kan zelfs zeggen dat het beter werkt. Na koffie voelen mensen zich opgejaagd, na een siësta zijn mensen juist rustiger. Daarnaast kunnen ze zich beter concentreren, is men vinniger en krijgt je probleemoplossend vermogen een boost. Het is zelfs plausibel dat slapen op het werk het risico op een burn-out vermindert.”

10. Dit tegennatuurlijke trucje doet je (weer) indommelen tijdens een slapeloze nacht

Vergeet schaapjes tellen of ademhalingsoefeningen doen. Er gaan steeds meer stemmen op dat je de kracht van omgekeerde psychologie moet gebruiken om in slaap te vallen. Oftewel: paradoxale intentie. “Tegen cliënten die moeite hebben met indommelen, zeg ik dat ze hun ogen moeten open houden”, vertelt psychologe en slaapexperte Annelies Smolders, het brein achter de online slaaptherapie ‘Start to Sleep’. “De kans dat je in slaap valt, is zo groter dan wanneer je met je ogen dicht in bed ligt.”

12. Een beetje doemdenken en klagen is heilzaam

Als we iets hebben gedaan de afgelopen maanden, dan is het wel klagen en zagen over corona. Zal het einde van de pandemie dan ook het einde van ons geklaag betekenen? Helaas niet, denkt klinisch psycholoog Filip Raes. Want wij, mensen, klagen graag. Maar dat is niet erg, zegt de psycholoog. Want onze voorliefde voor negativiteit hélpt ons ook.

“Ons brein is geprogrammeerd om dingen die niet goed zijn of verbetering nodig hebben, sneller op te merken”, vertelt Filip Raes. “Mensen die klagen, ventileren ook. Ze spreken uit waar ze mee zitten. Dat lucht op. Daarnaast is klagen een ­manier om steun te zoeken bij anderen. Troost, misschien zelfs raad. En dat is compleet normaal. Als je klaagt over het weer en je krijgt bijval, dan creëert dat een gevoel van herkenning en samenhorigheid.”

13. Alles wat je wil weten over codependentie

‘Codependent’ betekent letterlijk ‘medeafhankelijk’, en wie er last van heeft, schuift zijn eigen gevoelens en verlangens opzij ten voordele van iemand anders. De term werd oorspronkelijk gebruikt in de verslavingszorg, maar vindt steeds meer zijn weg naar de reguliere psychologie. Logisch, want het komt veel vaker voor dan je zou denken.

Psychotherapeute Sarah Hofman geeft tekst en uitleg en somt alarmsignalen op, Florence vertelt hoe zij zich losrukte van haar codepente relatie met haar moeder. “Mijn vriendinnen deden me inzien dat ik mezelf wegcijferde voor het geluk van mama.”

Quote Mensen die ‘actief plezier maken’ zijn gelukkiger. Geluksprofessor Laurie Santos

14. Volgens de ‘geluksprofessor’ hebben we met z’n allen meer nood aan fun-interventies

Een ‘fun-interventie’, dat is waar we volgens Laurie Santos met z’n allen momenteel meer nood aan hebben. Santos wordt niet voor niets de geluksprofessor genoemd. De Amerikaanse psychologieprofessor is al jaren gebeten door de manier waarop mensen geluk ervaren. Ook in haar podcast ‘The Happiness Lab’ deelt ze verrassende en inspirerende verhalen over hoe je geluk bereikt. Wat blijkt? Mensen die actief plezier maken, voelen zich gelukkiger dan degenen die dat niet doen.

Maar wat bedoelt de geluksprofessor met ‘actief plezier’? Het heeft alleszins niets te maken met Netflixen en urenlang door sociale media scrollen. Het is een moment waarop je volledig aanwezig bent in het nu en speelse activiteiten doet. Santos stelt voor om terug te keren naar de kindertijd en jezelf af te vragen wat je toen echt leuk vond. Dat kan echt iets kleins of banaals zijn, zoals luidkeels meezingen met je favoriete nummer in de auto.

15. Een op de twaalf Belgische ouders is uitgeblust

Bijna twee jaar corona en nu nog eens drie weken kerstvakantie erbovenop: bij heel wat Belgische ouders zit het mentale emmertje daardoor overvol. Een op de twaalf worstelt zelfs met een ‘parentale burn-out’, volgens internationaal onderzoek. “En dat heeft negatieve gevolgen voor het hele gezin”, zegt gezinstherapeut Tim Verleyzen. “Je krijgt als ouder op den duur een korter lontje en bent minder verdraagzaam, iets wat je met kinderen natuurlijk net wel moet kunnen zijn. Plus, de kinderen reageren daarop en zo kom je misschien in een vicieuze cirkel terecht die op termijn ongezond kan worden voor de gezinssfeer.”

