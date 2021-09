Val je af dankzij een veganistisch dieet? En kom je bij als je stopt? Diëtist legt uit

Showbizz Ian Thomas laat veganisme varen en is 15 kilo bijgekomen: “Ik wil niet meer in die uitersten vervallen”

10:45 Al sinds zijn 17de profileert hij zich als uithangbord van het veganisme, maar zanger Ian Thomas (24) heeft z’n vegan levensstijl nu overboord gegooid. “Ik eet nu weer alles”, geeft hij grif toe in dit gesprek over eten, extremisme en zijn strijd tegen de overtollige kilo’s. Bij belangenvereniging BE Vegan, die hiermee een van haar boegbeelden kwijt is, fronsen ze de wenkbrauwen: “Vreemd dat iemand als Ian zo onder sociale druk plooit.”