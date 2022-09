Vaak last van stress of angst? Dankzij de eenvoudige 3-3-3-regel kom je snel weer tot rust

Drie rustgevende ‘instructies’ om te volgen

1. Benoem 3 dingen die je ziet

Sta even stil en kijk rond. Breng je aandacht naar drie fysieke objecten om je heen. Bekijk ze en benoem ze. Let goed op de details. Een voorbeeld: je ziet een vaas met bloemen, een flesje water en een boek. Bestudeer elk object dan zorgvuldig. Welke kleur heeft de vaas? Is hij groot of klein? Welke bloemen zitten erin? Is de fles water vol? Is het water gekoeld of op kamertemperatuur? Welk genre boek is het? Heeft het een harde kaft, is het dik?