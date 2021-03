Unilever gaat voor inclusiever beleid na kritiek en schrapt term 'normaal’ van alle verzorgingsproducten

Nieuwe Adi­das-campagne wil fitnessin­du­strie inclusie­ver maken: “Het is een giftige omgeving die vrouwen onzeker maakt”

4 maart Langzaam maar zeker weet de fitnessindustrie zich uit haar spandex keurslijf van maatje 34 te wurmen. Voorloper is sportmerk Adidas, dat in hun gloednieuwe ‘Watch Us Move’-campagne vrouwen met alle vormen en maten in de spotlights zet. Bodypositive yoga-activiste Jessamyn Stanley is een van de gezichten. In een industrie die zo vetfobisch is, is meer inclusiviteit broodnodig, zegt ze. “Je krijgt het gevoel dat je er op een bepaalde manier moet uitzien om aan sport te mogen doen.”