UITGETEST. Van een spijkermat tot een massage gun: NINA-redactrices doen beroep op hippe thuiswerkgadgets

Het is geen pretje om voortdurend met je hoofd gebogen te zitten over je laptopscherm. Sinds corona zijn er dan ook meer thuiswerkgadgets op de markt die beloven om je comfort te vergroten. Onze NINA-redactrices testen of de massage gun, een spijkermat en de ergonomische muis een verschil kunnen maken. “Mijn stijve pols en tintelende vingers zijn als sneeuw voor de zon verdwenen", klinkt het enthousiast. Drie ergotherapeuten vertellen welk toestel de investering waard is.

REDACTRICE FLEUR TEST DE MASSAGE GUN

Volledig scherm © rv

Spierontspanning. Dat was de grote wens van de Australische chiropractor Jason Wersland. Hij kampte met slopende spier- en zenuwpijn na een ernstig motorongeluk. En aangezien er maar geen oplossing uit de bus kwam, besloot hij om zelf de touwtjes in handen te nemen. Hij vond een manier om zijn spieren te laten ontspannen en ontwierp de eerste Theragun, dertien jaar geleden. In 2016, na extra wetenschappelijk onderzoek, lanceerde hij officieel zijn eigen merk: Therabody.

Met tech wellness wil Wersland iedereen - van topatleten tot thuiswerkers - van de ultieme tools voorzien om je spieren te ontspannen. Een topatleet ben ik zeker niet, eerder het tegenovergestelde. Een fervent thuiswerker ben ik daarentegen (noodgedwongen) wel. En dus levert de koerier op een zekere dag de Theragun af. Het is een massagetoestel, maar voeg er gerust ‘2.0' aan toe: door middel van percussietherapie, een snelle knopmassage, maak je knopen in je spieren los. Het device bootst de knedende werking van een professionele deep-tissue massage na (een diepgaande massage die zich richt op het bindweefsel rondom je spieren), en bevordert zo het spierherstel.

Probleemzones

Sinds ik geregeld thuiswerk, besef ik pas hoe ergonomisch verwend wij op het werk zijn. In mijn home office is de infrastructuur eerder basic. Meestal werk ik - uit gemakzucht - aan de keukentafel. Mijn probleemzones raden is dan ook niet moeilijk: het zijn mijn eeuwig vastzittende schouders en mijn door de keukenstoel gemolesteerde onderrug.

Quote De ‘snelle klopmassa­ge’ is geen understate­ment: er zijn vijf standen, maar de laagste is voor mij al meer dan stevig genoeg. Redactrice Fleur

De Theragun is een pittig ding, merk ik al meteen. De ‘snelle klopmassage’ is geen understatement: er zijn vijf standen, maar de laagste is voor mij al meer dan stevig genoeg. Er zomaar in het wilde weg mee aan de slag gaan, dat laat ik liever aan me voorbijgaan. Ik ben dan ook blij dat bij de Theragun een wellness routine-app hoort. Daarmee kan je begeleide programma’s volgen en je device personaliseren. Tot het aanbod behoren onder meer sportspecifieke opwarm- en herstelsessies, wellness-schema’s en een thuiswerk-programma.

Veelzijdig apparaat



De eerste keer dat ik het thuiswerkprogramma test, doet het op het randje van pijn. Maar op het spectrum van kleinzerigaard tot Rambo hoor ik dan ook eerder aan de linkerkant thuis. Tijdens de sessie masseer ik mijn armen, schouders, onderrug en benen. Dankzij het driehoekige handvat, waardoor je het device op verschillende manieren kan vasthouden, kom ik makkelijk op alle plekken. Het is een van de stokpaardjes waar Therabody graag mee uitpakt, maar ik kan hen geen ongelijk geven.

Het is enkele minuutjes doorbijten, maar nadien voel ik me echt beter. Het smaakt naar meer: ik volg geregeld een programma. Voor een Theragun moet je bijna 300 euro neertellen, het device is dus niet bepaald zacht voor de portemonnee. Aan de andere kant vink ik met het toestel heel wat dingen af waar ik anders ook geld voor zou neertellen. Pijnbestrijding, check. Ontspannen spieren, check. Wellnessmomentje, check.

Meer info: Theragun Prime, 299 euro, therabody.com

REDACTRICE LIESBETH TEST DE THERAPEUTISCHE MASSAGEMAT

Volledig scherm © rv

‘Kinesisten draaien overuren’, lees ik in kranten en op nieuwssites. Het verbaast me niks. Ik ben namelijk een van die verkrampte thuiswerkers zonder een ergonomische home office. Tijdens de werkuren zet ik me aan de keukentafel of aan mijn vintage bureautje. Dat is mooi, maar niet zo praktisch, want het staat net iéts te laag waardoor ik ’s avonds vaak last heb van nekpijn en gespannen schouders.

Quote De massagemat lijkt wel een wonderding: het zou helpen tegen spierpijn, nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, en zelfs tegen stress, menstrua­tie­klach­ten, migraine en slaappro­ble­men. Redactrice Liesbeth

Sowieso probeer ik vaker te bewegen, al blijft het een lastig voornemen. Soms is het gewoon druk. En soms ben ik zó gefocust bezig, dat er weer een paar uur gepasseerd zijn voor ik er erg in heb. Toen ik de Pranamat zag passeren als reclame op Instagram, was mijn interesse dan ook meteen geprikkeld. (Verdomd, die advertenties op sociale media hebben toch echt hun effect.) Het gaat om een spijkermat, ook wel accupressuurmat of massagemat genoemd. Als ik er info over opzoek, lijkt het wel een wonderding: het zou helpen tegen spierpijn, nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, en zelfs tegen stress, menstruatieklachten, migraine en slaapproblemen. Eerst zien, dan geloven. Maar het lijkt alvast de moeite waard om eens te proberen.

Scherpe lotusbloemen

Het eerste wat me opvalt: de puntjes van de lotusbloemen zijn véél scherper dan ze eruit zien. Ik ga voor een zachte ondergrond en leg de mat en het bijhorende kussen op mijn bed. In de informatiebrochure lees ik dat ik het best dunne katoenen kledij draag en start met tien minuten. Check! In een, ongetwijfeld onelegante, brughouding zet ik me boven de moderne versie van de spijkerplank en leg ik me zachtjes neer. Het doet pijn, ja, maar juist de goeie hoeveelheid dat het effectief deugd doet. Achteraf voelt mijn lijf gloeiend warm en minder gespannen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

De weken erna bouw ik het gebruik op tot een halfuur. Ook test ik andere ondergronden uit: de zetel, een tapijt of gewoon de vloer. Migraine en menstruatiekrampen heb ik nog steeds, mijn nek- en schouderpijn is fel verminderd, maar ik vind het vooral een fijn hebbeding om te ontspannen. Na een werkdag even neerliggen, en ik kom mentaal en fysiek helemaal tot rust. Waar ik in het begin nog de neiging had om te multitasken, door bijvoorbeeld met mijn telefoon bezig te zijn, is het na verloop van tijd vooral een fijne manier om mijn hoofd even leeg te maken.

Meer info: Pranamat, 190 euro, pranamat.be

REDACTRICE KATO TEST DE ERGONOMISCHE MUIS

Volledig scherm Redactrice Kato testte de ergonomische muis. © rv

Jarenlang vloog ik vlijtig met mijn vingers over de ingebouwde muis van mijn laptop. Ik was er zelfs zo aan gewend, dat ik het blindelings kon bedienen. Maar toen drukte de IT-afdeling op de redactie prompt een traditionele muis in mijn handen. ‘Let maar op, dat werkt veel efficiënter’, glimlachte de IT-man.

En effectief. Na het zoveelste computerprobleem had hij wéér gelijk. Al was er een ding dat meteen opviel nadat ik het (in mijn ogen) ‘old school’-exemplaar in gebruik nam. Mijn pols voelde na een werkdag stijver aan en mijn vingers gingen geregeld in ‘tintelmodus’. Niet omdat ze hevig verlangden naar de ingebouwde laptopmuis, wél omdat je dus blijkbaar als beginneling ook een ‘muisarm’ (blessure aan de arm-, nek-, pols- en schouderspieren, hoofdzakelijk door overdadig computer- en computermuisgebruik) kan creëren.

Quote Dankzij de ergonomi­sche muis wordt mijn hand beter onder­steund en zijn mijn pols en arm minder gespannen. Redactrice Kato

Natuurlijke houding

Na wat research over hoe je zo’n muisarm te baas kan, spande er een de kroon: de ergonomische muis. Toen bleek dat een collega er eentje thuis had liggen, was de eerste stap dus al snel gezet. Vol goede moed testte ik de ergonomische muis enkele weken uit. In het begin voelde het nogal vreemd aan, want zowel je hand, pols als arm nemen een andere positie aan dan bij een traditionele muis. Je duim nestelt zich gezellig in de holte aan de zijkant van het apparaat, terwijl je andere vingers er overheen liggen, alsof je een soort van ‘stick’ vasthoudt. Deze houding voelt meteen veel natuurlijker aan. Je hand wordt beter ondersteund en je pols en arm zijn minder gespannen.

Geen klikfouten

Ook op praktisch vlak is de ergonomische muis handig in gebruik. Doordat mijn vingers op dezelfde functies liggen als bij een traditioneel exemplaar, maak ik weinig tot geen ‘klikfouten’. Na een aantal uurtjes ben ik dus ook deze muisvariant machtig. En nog beter, mijn stijve pols en tintelende vingers verdwijnen als sneeuw voor de zon. De juiste verdelger tegen een muisarm is dus zonder twijfel de ergonomische variant.

Meer info: Trust Verto draadloze ergonomische muis, € 34,99, coolblue.com.

WAT ZEGGEN EXPERTS OVER DE UITGETESTE GADGETS?

Toegegeven: wij zijn dan wel dol op onze gadgets, experts op het vlak van ergonomie zijn we allesbehalve. En dus gaan we te rade bij ergotherapeuten Lode Sabbe, Kimberley Van de Velde en Kristien Ryngaert, alle drie werkzaam in UZ Gent.

Ze delen niet ons enthousiasme over de massage gun en de therapeutische massagemat. De reden? De twee gadgets focussen niet op het voorkomen van problemen, maar op het behandelen van klachten en ongemakken. “Je gebruikt een massage gun of therapeutische massagemat als je last ondervindt: je hebt je spieren te sterk belast. Wij hebben veel liever dat je dat vermijdt, en proactief te werk gaat.”

Micropauzes

Het is moeilijk om beknopt algemene info te geven zonder dat je iemand klinisch hebt gezien, zeggen de ergotherapeuten. “Er spelen namelijk zoveel factoren een rol. Ook zaken waar je niet meteen aan denkt. De lichtinval in je bureau bijvoorbeeld, en zelfs je de nachten voordien goed geslapen hebt. Het totaalplaatje telt.”

Quote Werken aan je laptop is uit den boze. Ergotherapeuten Lode Sabbe, Kimberley Van de Velde en Kristien Ryngaert

Maar één ding staat vast: alles begint met een correcte houding. “Wij zien het lichaam als een kinematische keten: bij alle handelingen is met andere woorden niet één gewricht betrokken maar meerdere. Heb je bijvoorbeeld last van je armen, dan moet je kijken naar je lichaam als geheel. Zo werkt het ook bij de juiste houding: staan je voeten stevig op de grond? Zit je goed naar achteren op je stoel? Is je onderrug ondersteund?”

Het is ook belangrijk om voldoende micropauzes in te lassen, vinden de experten. “Aan je bureau neem je vaak te lang dezelfde houding aan. Het idee van micropauzes is dat je zeer regelmatig je muis en toetsenbord gedurende korte tijd loslaat. De spierspanning in hand, volledige armen, schouders, nek en rug verdwijnt dan eventjes. Zo vermijd je ophoping van afvalstoffen in spieren, en verbetert de doorbloeding van je spieren ook.”

De ideale werkplek

In plaats van geld neer te tellen voor een massage gun of therapeutische massagemat, lijkt het de ergotherapeuten verstandiger om die bedragen te investeren in een betere werkplek. Door een tweede scherm of laptopsteun aan te kopen, bijvoorbeeld. “Werken aan je laptop is uit den boze. Je scherm en je toetsenbord hangen aan elkaar vast: deze opstelling zorgt ervoor dat je je hoofd langdurig en statisch naar voor én naar beneden houdt. Dat heeft te veel spanning in je schouders en je nek tot gevolg. De bovenrand van je scherm moet op ooghoogte staan. Dat zorgt ervoor dat je in een veel natuurlijkere positie zal zitten.”

Quote Zeker als je groter of kleiner bent dan gemiddeld, kan je idealiter je tafel in hoogte verstellen. Ergotherapeuten Lode Sabbe, Kimberley Van de Velde en Kristien Ryngaert

Ook armondersteuning is belangrijk “Je armen moeten in principe 90 graden geplooid zijn. Je zorgt er beter ook voor dat je niet te veel ruimte creëert tussen je buik en de tafel, want dan ben je minder geneigd om onderuit te zakken. Idealiter kan je je tafel in hoogte verstellen, zeker als je groter of kleiner bent dan gemiddeld.”

Bewegen vanuit je arm

Ook met de juiste bureau-accessoires maak je het verschil. Een ergonomisch toetsenbord, bijvoorbeeld. “Het voordeel van een ergonomisch toetsenbord, dat in het midden gesplitst is, is dat je handen en schouders in een neutrale en hierdoor ontspannen positief blijven.

Om dezelfde reden zijn de ergotherapeuten enthousiaster over de ergonomische muis van redactrice Kato. “Ze heeft een verticale muis uitgetest. Door die vorm steun je eerder op de pinkzijde van je hand, met een natuurlijkere positie van onderarm en pols als gevolg.

Quote Bij veel patiënten raden we de handshoe­mou­se aan. Die is een tikkeltje groter, waardoor je sowieso vanuit heel je arm beweegt. Ergotherapeuten Lode Sabbe, Kimberley Van de Velde en Kristien Ryngaert

Als is er ook een ‘maar’. Twee, zelfs. “Je moet aandachtig blijven voor het correcte gebruik van de muis. Het gevaar is dat je deze muis gaat sturen vanuit je pols en je onderarm op tafel laat liggen. Bij een verticale muis zien we ook dat veel mensen geneigd zijn om te knijpen in het toestel. Zo doe je het grote voordeel teniet, want als je dat langdurig doet creëer je toch spanning in je onderarm. Bij veel patiënten raden we daarom de handshoemouse aan. Die is ook een tikkeltje groter dan andere ergonomische muizen, waardoor je sowieso vanuit heel je arm beweegt.

Het kostenplaatje

In de zoektocht naar zulke ergonomische gadgets bots je op een heel spectrum aan prijzen. Zo zijn er ergonomische muizen van 14 euro tot meer dan 150 euro. Maar betekent een hoger bedrag ook meer kwaliteit? “Zo rechtlijnig durven we het zeker niet te stellen”, zegt het team ergotherapeuten. “Voor ons is er maar één ding belangrijk: wordt de persoon die er beroep op doet voldoende ondersteund, en is hij of zij gemotiveerd tot correct gebruik? De prijs is daarbij van geen belang. De handshoemouse die we net aanhaalden is inderdaad prijzig, maar die wordt niet en masse geproduceerd. En een ergonomisch toetsenbord met azerty is duurder dan qwerty, simpelweg omdat er minder vraag naar is.”

“Wil je ten gronde iets veranderen aan je dagelijkse handelingen en houdingen, dan kan je binnen ons ziekenhuis een afspraak maken met een ergotherapeut”, klinkt het. “Via de huisarts kan je doorverwezen worden, dan wordt ergotherapie terugbetaald. Wij ontvangen je met open armen, en geven zo’n neutraal mogelijk advies. Zo kan het zijn dat je bij ons komt voor een ergonomische muis, maar uiteindelijk meer geholpen bent met houdingsadvies. Ergotherapie, dat is langetermijndenken.”

