UITGETEST. Redactrice Marie lamineert haar wenkbrauwen: “Ze ogen voller en gezonder en mijn gezicht lijkt lichtjes gelift”

Wenkbrauwlaminatie is in opmars. Het is de favoriete schoonheidsbehandeling van modellen en influencers omdat het een bepaalde je-ne-sais-quoi geeft, zonder dat het duidelijk zichtbaar is wat je precies aan je gezicht hebt gedaan. In een schoonheidssalon betaal je er tussen de 30 en 60 euro voor, maar volgens YouTubers kan je het makkelijk zelf thuis doen. Redactrice Marie test het uit. “Met de set die mij 16,95 euro kostte, kan ik mijn wenkies (en die van mijn huisgenoot) minstens tien keer lamineren.”

Redactrice Marie: Wat wenkbrauwen betreft, zijn er al heel wat trends de revue gepasseerd. Van flinterdun epileren tot microblading, de vederlook en de ‘Instagram brow’. Veel van die looks laten we liever achter in het verleden, omdat ze veel tijd en moeite kosten en er niet natuurlijk uitzien. Om die reden is de wenkbrauwtrend die anno 2021 Instagram domineert veruit mijn favoriet: gelamineerde wenkbrauwen.

Als we kijken naar de gemiddelde influencer, zien we duidelijke een tendens: de haartjes boven hun ogen zijn gedefinieerd, overdreven fluffy én ze staan rechtop. Ik wil gerust geloven dat sommigen die mooie wenkbrauwen te danken hebben aan hun goede genen, maar de kans is groot dat het merendeel hun wenkbrauwen lamineert of laat lamineren.

Begrijpelijk, want het is een populaire methode die er ontzettend natuurlijk uitziet, maar die je gezicht toch dat beetje va-va-voom geeft. Het is een effect dat sommige schoonheidsspecialisten ‘browtox’ noemen, omdat je blik wordt opengetrokken zonder botox en je er frisser uitziet.

Hoe ziet dat er dan uit, vraag je je af? De wenkies van onderstaande influencers zijn een schoolvoorbeeld van gelamineerde wenkbrauwen en precies het resultaat dat ik ook wil bereiken.

Redactrice Marie: Ik doe de nodige research en ga op zoek naar de lamineerkit met de beste prijs-kwaliteit verhouding. De Iconsign lash lift set (hier te koop voor 16,95 euro) komt uit de bus als publieksfavoriet. Op YouTube zijn er tal van tutorials te vinden waarin vloggers deze specifieke set gebruiken om hun wenkbrauwen te lamineren, al is de kit eigenlijk bedoeld om zelf je wimpers te liften. Het gewenste doel blijft hetzelfde: de wimpers of wenkbrauwhaartjes behandelen zodat ze langdurig rechtop blijven staan.

Volledig scherm De lash lift kit van Iconsign die redactrice Marie gebruikt om haar wenkbrauwen te lamineren.

Er zijn nog heel wat andere sets om wenkbrauwen te lamineren op de markt, maar ik beslis het met deze te doen. Het enige dat je naast de set nodig hebt, is plasticfolie en wattenstaafjes.

Je wenkbrauwen lamineren stap voor stap

In onderstaande video wordt duidelijk getoond hoe jij je wenkbrauwen met de kit thuis kan lamineren, maar wij beschrijven het proces hieronder ook nog eens stap voor stap.

Stap 1: Dip een wattenstaafje in het potje waar ‘cleanser’ op staat en reinig je wenkbrauwen hier grondig mee, zodat er geen natuurlijke olie of residu van je huidverzorgingsproducten achterblijft.

Stap 2: Breng de wimperlijm aan op je wenkbrauwen en borstel de haartjes omhoog, totdat je wenkbrauwen de vorm krijgen waarin je ze wil permanenten. Je werkt het best in secties. Als het goed is, hebben je wenkbrauwen na deze stap (die de meeste tijd van het proces in beslag neemt) een hoog ‘verstrooide professor’-gehalte en zien ze er redelijk wild uit.

Stap 3: Dip een wattenstaafje in het potje waar 'perm’ op staat. Breng aan op je wenkbrauwen zodat elk haartje bedekt is met het product. Breng plasticfolie aan en plak het op je voorhoofd, zodat je wenkbrauwen onder de folie zitten. Wacht acht tot twaalf minuten en verwijder de folie.

Stap 4: Neem een wattenstaafje en veeg het product van je wenkbrauwen af.

Stap 5: Neem een wattenstaafje en dip het in het potje waar ‘fixation' op staat. Breng aan op je wenkbrauwen totdat alle haartjes bedekt zijn. Breng opnieuw plasticfolie aan over je wenkbrauwen. Wacht acht tot twaalf minuten en verwijder de folie.

Stap 6: Dip nu opnieuw een wattenstaafje in het potje waar ‘cleanser' opstaat en verwijder al het overgebleven product. Zorg dat je wenkbrauwen grondig gereinigd zijn en dat er niets meer van het product overblijft.

Stap 7: Dip een wattenstaafje in het potje waar ‘nutrition' opstaan en verspreid het product over je wenkbrauwen. Deze stap dient om je wenkbrauwen wat nodige verzorging te geven na de chemische producten uit de vorige stappen, et voilà. Als het goed is, moeten je wenkbrauwen nu voller ogen en staan de haartjes rechtop.

Tip: Vermijd overmatig zweten (bijvoorbeeld door een work-out) en was je gezicht niet gedurende 24 uur. Zo blijft het resultaat het langst (gemiddeld ongeveer een maand).

Het verdict

Redactrice Marie: Raad ik deze behandeling aan? Zeker. Zelfs voor een ietwat onhandig persoon als ik, is het doenbaar. Maar ik wil er wel bij zeggen dat ik in geen geval een expert ben in DIY-schoonheidsbehandelingen. Iemand met meer talent in dit domein zou dus waarschijnlijk veel betere resultaten kunnen behalen met deze methode. Al bij al ben ik helemaal niet ontevreden met de finale look.

Volledig scherm Redactrice Marie links voor de wenkbrauwlaminatie, rechts erna.

De haren boven mijn ogen zagen er meteen na de behandeling een pak zachter en gezonder uit, al is dat niet zo goed zichtbaar op de foto. Wat je wel ziet, is dat mijn wenkbrauwen voller en meer fluffy ogen en rechtop staan. Hierdoor krijgt mijn gezicht inderdaad een lichtjes gelift effect en wordt mijn blik opengetrokken. Het beste eraan vind ik dat je er over het algemeen gewoon beter uit ziet, zonder dat je het verschil erg hard ziet. Geen kritische opmerkingen uit je omgeving à la “Wat heb jij met je gezicht gedaan?”, dus (tenzij er mensen zijn die je gezicht wel héél aandachtig analyseren).

Quote Nu de zomer in aantocht is en ik van plan ben minder make-up te dragen, vind ik wenkbrauw­la­mi­na­tie een leuke manier om mijn gezicht op een natuurlij­ke manier een klein beetje extra te geven. Redactrice Marie

Voor een karwei dat slechts twintig minuutjes in beslag neemt, vind ik het een geslaagd resultaat. Ook de prijs valt heel goed mee. Met de set die mij 16,95 kostte, kan ik mijn wenkies (en die van mijn huisgenoot) minstens tien keer lamineren. Ik denk dat ik deze behandeling zeker ga herhalen eens het resultaat vervaagt. Nu de zomer in aantocht is en ik van plan ben minder make-up te dragen, vind ik wenkbrauwlaminatie een leuke manier om mijn gezicht op een natuurlijke manier een klein beetje extra te geven.

