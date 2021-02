Uitgetest: de 1 uur-kuur. Kan je een goede gewoonte ontwikkelen in 60 minuten? “Elke dag 10 minuten, daar bied je geen weerstand tegen”

Sociaal contact in tijden van social distancing

Redactrice Sophie: “Onlangs zag ik een post op Instagram: ‘Low maintenance friends are the best. I hate speaking to people everyday.’ Normaal grinnik ik eens, geef ik een hartje en scroll ik weer verder met mijn leven. Dit keer was de quote iets té herkenbaar. Ik ben dan wel dol op de mensen in mijn leven, maar contact onderhouden is niet mijn sterkste kant. Ik ben met voorsprong de slechtste sms’er of whatsapper van mijn generatie. Ik zie de bliepjes binnenkomen, neem me heilig voor om later te antwoorden en bedenk me vervolgens twee dagen en een Netflix-serie later dat er nog altijd een berichtje en bijhorende vriend(in) op antwoord wacht. Oeps. Best friends forever, maar dat wil niet zeggen dat ze even lang op me willen zitten wachten.”