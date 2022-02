Trappende tachtigers hebben immuunsysteem van twintiger: “Als bewegen een pil was, nam iedereen hem”

“Ouder worden is aftakelen? Dat is onzin.” Onze ideeën over ouder worden maken ons ongelukkig. Experte geeft tips om ze aan te pakken

Ze zijn zielig, zwak en hun beste tijd is voorbij: zo denken de meesten van ons over oude mensen. ‘Ageism’ heet dat. Ashton Applewhite (69), experte in leeftijdsdiscriminatie, ergert zich er dood aan. Ze onthult alle kleine manieren waarop we onze negatieve stereotypes over ouder worden in stand houden, ook al worden we er zelf ooit ongelukkig van. En ze geeft ons een ander, correcter beeld van vereouderen. “Voorbij de 65 moet je maar van schlagers houden. Terwijl experts net vaststellen dat hoe ouder we worden, hoe verschillender we allemaal zijn.”

18 januari