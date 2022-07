Trainen op een trilplaat pakt vooral je buikvet aan: zo bevordert dit slimme fitnesstoestel je gezondheid

Het principe van een trilplaat is even simpel als geniaal. Door het trillen van de plaat geraakt je lichaam uit balans en worden je spieren aan het werk gezet om het evenwicht te herstellen. Terwijl jij rechtstaat, trekken je spieren op het snelle ritme van de trillingen telkens opnieuw samen. Precies dat voortdurende op- en ontspannen levert je een grote gezondheidswinst op.

Wat zijn de voordelen van een trilplaat?

Zelfs wie simpelweg rechtstaat op een trilplaat profiteert van interessante gezondheidsvoordelen. Telkens je spieren samentrekken, verbranden ze calorieën en vet en worden ze sterker. De stevigheid van je botten neemt toe en ook de doorbloeding in je lichaam krijgt een boost, wat het risico op hart- en vaatproblemen verlaagt én vetkussentjes en cellulitis helpt verzachten. Wie aan zijn figuur wil werken, vindt in een trilplaat dus een ideale bondgenoot. Voer je op de trilplaat ook nog eens gerichte oefeningen uit zoals planken of squatten, dan profiteer je dubbel. Uit onderzoek blijkt trillend trainen vooral je buikvet aan te pakken. Interessant, want je buik is nu net dé ‘gevaarlijke’ zone om overtollig vet op te slaan.

Voor wie is een trilplaat geschikt?

Jong, oud, beginnend sporter of topatleet: een trilplaat is geschikt voor iedereen. Ook ouderen plukken er rijkelijk de vruchten van. Met de jaren nemen de botdichtheid en het spierweefsel in je lijf onvermijdelijk af, waardoor de kans op vallen en breuken verhoogt. Met een trilplaat werk je aan stevigere botten en spieren, zonder je lichaam te veel te belasten. Ook je hersenen krijgen tijdens een vibratietraining trouwens heel wat prikkels te verwerken, wat je cognitieve prestaties ten goede komt.

Opgelet voor...

Ben je zwanger of kamp je met rug- of knieproblemen? Begin dan liever niet op eigen houtje te triltrainen, maar vraag raad aan je arts of kinesist. Ook mensen met epilepsie winnen het best medisch advies in. Net zoals bij iedere nieuwe sport bouw je ook een triltraining het best langzaam op. Bij de meeste trilplaten kan je de intensiteit van de trillingen zelf regelen. Start altijd met een lage intensiteit. Merk je dat het trainen vlot gaat? Dan kan je de intensiteit stelselmatig opvoeren.

Hoe gebruik je een trilplaat correct?

Om van de vele gezondheidsvoordelen te genieten, plan je wekelijks het best drie trilsessies van telkens zo’n 20 minuten in. Omdat je spieren zich tijdens het trainen aan een sneltempo op- en ontspannen, kunnen ze ook sneller gaan verzuren. Langer trainen heeft dus weinig zin. En last but not least: vergeet niet dat gezonde voeding, een goede nachtrust en voldoende dagelijkse beweging net zo belangrijk zijn. Triltrainen geeft je een interessante duw in de rug, maar er is meer nodig om je gezondheid op punt te houden.

