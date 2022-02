Tournée Minérale volhouden? Dankzij deze 9 tips en inzichten wordt dat een eitje

De eerste editie leek nog een gimmick, een grappig experiment. Maar zes jaar later is Tournée Minérale groter dan ooit. Doe je ook mee? Dan helpen we je graag om van die alcoholvrije maand een succes te maken. Wat zijn de lekkerste mocktails? Wat doet alcohol met je hersenen en met je lichaam? En dankzij welke tips hou je deze maand makkelijk vol? We schenken - sorry voor de flauwe woordspeling - klare wijn en verzamelden de belangrijkste artikels en inzichten over alcohol.

Februari staat opnieuw in teken van Tournée Minérale. Het is de maand waarin we massaal wat nuchterder door het leven gaan en alcohol vier weken lang bannen. Hulp nodig? In het dossier Tournée Minérale verzamelen we een geut goede raad, tips en lekkere recepten voor mocktails, zodat het poepsimpel is om nee te blijven zeggen tegen alcohol.

1. Wat verkiest een cocktailbarman, een bierkenner en een sommelier?

Alcoholvrije dranken zitten in de lift. En gelukkig maar, zo hoeven we niet de hele maand water en colaatjes te drinken. Tegenwoordig ziet een mocktail er even feestelijk uit als een gewone cocktail. Bier zonder alcohol is niet langer een slap, flets aftreksel. En er zijn zelfs wijnhuizen die lekkere ‘non-alcoholische wijnen’ verkopen. Benieuwd wat professionals zelf drinken? We vroegen het aan een cocktailbarman, een bierkenner en een sommelier.

2. Àlle gevolgen van alcohol op je lichaam

Om met de deur in huis te vallen: zelfs wie slechts een paar glazen per week drinkt, is ongezond bezig. “Er is geen veilige ondergrens. Alcohol is altijd toxisch. Het is niet omdat je geen alcoholist bent, dat je gespaard blijft van de gevolgen van alcohol. Er zijn mensen die twee consumpties per dag drinken en die complicaties krijgen aan hun lever.” Toxicoloog Jan Tytgat, leverspecialist Hans Van Vlierberghe en prof Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid Guido Van Hal overlopen met ons álle effecten van alcohol: op je hersenen, huid, figuur, lever, zenuwen, nieren, pancreas, vruchtbaarheid, darmen, hart en psyche.

3. Ter inspiratie: 3 verrassende alcoholvrije drankjes met bijpassend hapje

Ook van plan om tijdens de maand februari geen druppel alcohol aan te raken? Of alleszins wat te minderen? NINA’s foodstyliste Sonja Peeters helpt een handje. Ter inspiratie geeft ze je graag deze drie verrassende mocktailrecepten. Zo drink je eens wat anders dan een Virgin Mojito. Wat is jouw favoriet: de peermocktail met rozemarijnsiroop, de ananas-gembermocktail of de pompelmoesmocktail met basilicumsiroop en tonic?

4. Tips van actrice Cathérine Kools om te stoppen met drinken

Nee zeggen tegen alcohol is geen evidentie, zeker als er om je heen wél gedronken wordt. Dat weet actrice Cathérine Kools maar al te goed. Een tijd geleden besloot ze om een alcoholvrije periode in te lassen. Ze startte op 13 maart 2020 - een datum die intussen de geschiedenisboeken inging als de dag dat ons land op slot ging. Vandaag heeft ze nog steeds geen druppel aangeraakt.

Hoe overtuigd ze ook is van haar beslissing, in sommige situaties is het erg lastig om ‘nee’ te zeggen. Als een vriendin druk in de weer is geweest met de cocktailshaker, en ze met veel trots haar huisgemaakte Cosmopolitan serveert. Hoe zeg je dan nee zonder op haar tenen te trappen? Wanneer met het ganse team geklonken wordt op goede cijfers en je een glas cava in je hand geduwd krijgt. Hoe geef je het dan terug zonder de sfeer te verpesten? Samen met Tom Evenepoel, coördinator van de Druglijn, geeft Cathérine praktische tips om voet bij stuk te houden.

5. In vino veritas? Wat de impact van alcohol op je humeur vertelt over jou

Iedereen heeft wel een vriend die na een lange avond op café z’n hart wil uitstorten of melancholisch naar z’n pint zit te turen. Het andere uiterste zie je evengoed. Vrienden die plots schelden als je ze na tien rosé’s voorzichtig een glas water aanbiedt, of schattebouten die hun liefde verklaren aan iedereen die het (niet) horen wil. Hoe komt dat eigenlijk, dat alcohol zoveel gevoelens losweekt? Hebben verschillende dranken ook een verschillend effect? En hoeveel glazen moet je gemiddeld drinken voor er sprake is van een effect? We bespreken deze en nog meer vragen met Paul Van Deun, klinisch psycholoog en voorzitter van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD).

6. De alcoholvrije aperitief van het moment

Ken jij waterkefir al? Dit gefermenteerde drankje wordt alom geprezen als alternatief voor de mierzoete frisdranken die je als bob van dienst voorgeschoteld krijgt. Leuk meegenomen: het is ook nog eens gezond. “Dankzij de melkzuurbacteriën zou waterkefir een goede invloed hebben op je darmwerking”, bevestig diëtist Sanne Mouha. “Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de bacteriën en gisten slechts een deel van de suikers fermenteren. Even ‘light’ als water is het dus niet. Toch blijft het een leuke, frisse dorstlesser die weinig calorieën aanlevert.”

7. Redactie Marie stelt haar meest prangende vragen aan een detoxcoach

Net als zovelen houdt NINA’s redactrice Marie van een wijntje aan tafel, een cocktail op een avondje uit en een goedgevuld glas cava bij een verjaardag. Maar daar schuilt meer gevaar in dan we denken, of aan onszelf willen toegeven, zegt detoxcoach Jacqueline Van Lieshout. Vijf jaar geleden stopte ze met drinken en ze schreef er een bestseller over, getiteld ‘Ontwijnen’. Prediken wil ze niet, wel is het haar missie om mensen te informeren over de voordelen van een alcoholvrij leven.

Redactrice Marie wil van die kans gebruikmaken en stelt de vragen waarmee ze zelf worstelt aan Jacqueline. “Soms grijp ik tijdens sociale gelegenheden naar een glas alcohol om los te komen. Hoe pak ik zo’n situatie nuchter aan?”, “Wanneer weet je of je drinkgedrag problematisch is?” en “Wat is de grootste verandering die je merkt eenmaal je stopt met drinken?”

8. Kinderen laten meedoen met Tournée Minérale: goed idee?

Je weet hoe dat gaat met kleine kinderen. Als ze hun ouders iets zien doen, willen ze dat meteen na-apen. Het is dus geen verrassing dat ze tijdens Tournée Minérale plots vragen om eens te proeven van een non-alcoholisch pintje. Kan dat kwaad? En wat als je ze weleens van je glas wijn laat proeven? We vragen pedagoge Marijke Bisschop hoe je het gesprek rond alcohol aanpakt met je kinderen. “We geven kinderen veel ergere dingen te drinken dan dat. Een glas extreem suikerige cola? Schadelijker dan een non-alcoholisch pintje.”

9. Wanneer wordt een onschuldig glaasje een alcoholprobleem?

Een glaasje verlicht de stress, zorgt voor gezelligheid en een schijn van plezier. Maar wanneer wordt dat onschuldige glaasje een alcoholprobleem? En hoe grijp je in, als je voelt dat het de verkeerde kant opgaat? Detoxcoach Jacqueline van Lieshout schiet opnieuw te hulp. “Mensen moeten beseffen dat alcohol een wolf in schaapskleren is en dat ze met vuur spelen. Meestal weten ze van zichzelf wel of hun relatie met alcohol gezond is of niet. Drink je ‘maar’ twee glazen per dag, maar kan je geen dag zonder? Dat hoort je wellicht al aan het denken te zetten.”

Daarnaast zijn er ook drie alarmsignalen die aangeven dat je relatie ongezond wordt. “De eerste is ‘craving’: een verlangen naar alcohol. De tweede is importantie: hoe belangrijk is het in je leven? Vind je het lastig als het niet in huis is? Vind je het essentieel op zondag? De derde is controleverlies: niet per se dat je er twaalf drinkt in plaats van twee, ook dat je jezelf bijvoorbeeld voorneemt om te minderen en je dat niet lukt.” Klinkt net iets te herkenbaar? Dan heeft Jacqueline enkele tips.

