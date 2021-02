Tournée Minérale: je hebt meer baat bij een alcoholvrije maand dan je denkt. “Alcohol is nu onze teddybeer. Maar het is ook een wolf in schaapskleren”

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) onderzocht in de eerste lockdown bij duizend Vlamingen hoe we dit jaar met alcohol omgaan. Een kwart van ons drinkt minder, terwijl 21 procent meer drinkt. En dat percentage ligt hoger bij hoogopgeleiden: 28 procent. Wie meer is gaan drinken, geeft ook aan meer last te hebben van negatieve emoties: stress, eenzaamheid, verveling. “Dat is reden tot bezorgdheid, want het kan een voorbode zijn van problematisch drinken”, leest het rapport. “We zien absoluut dat er een groep is die de controle aan het verliezen is”, reageerde VAD-directrice Katleen Peleman in onze krant.