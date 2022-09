Topmodel Cara Delevingne worstelt mogelijks met verslaving, zoals haar mama. Kan je daar aanleg voor hebben?

Waarom is het zo moeilijk om antidepres­si­va af te bouwen? Ann en Eveline getuigen. “Ik was doodop”

“Zonder medicatie viel ik van de hoogste high in het diepste dal. Het leek alsof ik niks nog positief kon bekijken.” Eveline en Ann ervaarden, net als zangeres Selah Sue, hoe moeilijk het is om te stoppen met antidepressiva. En toch wagen 1,2 miljoen Belgen zich eraan, soms sneller dan nodig, zegt prof. Stephan Claes. Hij legt uit wat de pillen doen met je op lange termijn en hoe je stopt zonder weer in het dal te belanden. “De dokter zei dat ik ze mijn hele leven zal moeten slikken.”

15 september