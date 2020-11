Tijdens seks verdubbelt ze in grootte en 9 andere wonderlijke wist-je-datjes over de vagina

Mogen we deze Nationale Vrouwendag ook uitroepen tot Nationale Vaginadag? Het biologische wonder – al behoort het niet altijd aan een vrouw toe en heeft niet elke vrouw een vagina – verdient een moment in de spotlights. Wist je al dat ze naast de G-spot nog een heel alfabet aan erogene zones bevat? En dat de vagina tijdens seks zo’n 200 procent groter kan worden? Lees en verwonder uzelf, gij allen.

Ah, de vagina. Ze brengt leven ter wereld. Ze bezorgt ons genot. En ze zit zo geniaal ineen dat ze die twee wonderlijke taken met glans volbrengt. Heb je een vagina, koester die dan maar.

Dat doe je vooral met de juiste kennis op zak, schrijven ze bij het Amerikaanse magazine Glamour. Want hoe meer je weet over je fanny, hoe meer plezier je eruit haalt. En hoe sneller je het ook opmerkt als er iets fout is. Met deze elf ‘aha’-tjes achter de hand, zit je goed.

1. Squeaky clean

Hoe handig: je vagina heeft geen hulp nodig om spik en span te blijven. Dankzij de vaginale afscheiding die ze zelf produceert, blijft ze vrij van ongewenste bacteriën of andere onzuiverheden. Het is zelfs zo dat speciale zeep voor vagina’s meer kwaad kan doen dan goed. Door down there zeep te gebruiken, kan je de natuurlijke pH-waarde of zuurgraad van je vagina verstoren en zo verhoog je je kans op infecties. Hoogstens wassen met wat water dus.

2. Afscheiding? Ook niet vies

Als je gezond bent, is je vaginale afscheiding – het witte of doorzichtige goedje – ook helemaal zuiver. Het is dus allesbehalve iets ‘vies’ – daarom prezen gynaecologen ook rapster Cardi B toen ze eerder dit jaar met haar monsterhit ‘Wet-Ass Pussy’ vaginale afscheiding ietwat normaliseerde. “Witverlies is de normaalste zaak van de wereld”, klonk het. Die vaginale afscheiding zit vol goede bacteriën die je vagina schoonmaken en haar beschermen tegen infecties. Maar: als je merkt dat je afscheiding toch een onaangenaam geurtje of kleurtje krijgt, is het wel een goed idee om naar de dokter te gaan.

3. De beste pijnstiller

Hoofdpijn? Duik het bed in in plaats van de medicijnkast. Wanneer je een orgasme hebt, produceert je lichaam immers een tsunami aan endorfine: het gelukshormoon, en ook een soort natuurlijke morfine. Dat zorgt ervoor dat je je na zo'n hoogtepunt niet alleen euforisch voelt, maar ook minder last kan hebben van fysieke pijn of ongemakken. Een Amerikaans onderzoek met 52 vrouwen met migraine (van de Southern Illinois School of Medicine, in 2008) stelde vast dat zestien van hen significant minder hoofdpijn hadden na een orgasme, en acht van hen zelfs geen pijn meer hadden.

4. Minipenis

De clitoris en de penis zijn in se niet zo verschillend. Voor een deel van hun bestaan zijn ze zelfs identiek aan elkaar, namelijk tijdens de eerste acht weken van ons leven. Als embryo’s starten we allemaal met hetzelfde weefsel tussen onze beentjes. Pas na die acht weken ontwikkelt dat weefsel zich verder tot een clitoris of een penis, afhankelijk van de hormonale en genetische input. De clitoris is trouwens groter dan je denkt: het deel dat onderhuids zit, kan twintig keer groter zijn dan het knopje aan de buitenkant. Je kan de penis dus als een grotere clitoris beschouwen, of de clitoris als een minipenis.

5. De ene G-spot is de andere niet

Nieuwsflash: niet elke vrouw heeft een G-spot. En heb je wel een G-spot, dan is dat niet noodzakelijk een erogene zone. Elke G-spot is immers uniek en dat betekent dat ook elke G-spot anders reageert op stimulatie. Daarom vinden sommige vrouwen het heerlijk wanneer hun G-spot gesoigneerd wordt, terwijl andere dat net helemaal geen fijn gevoel vinden, of zelfs pijnlijk. Maar in het merendeel van de gevallen lijkt de ervaring wel positief te zijn.

6. Een ABC aan erogene zones

We praten en schrijven met z’n allen constant over de G-spot. Maar in de realiteit is dat maar een van de vele erogene zones daar beneden. Je kan zelfs een alfabet aan plezierige spots samenstellen. Er is ook de A-spot, vlakbij de baarmoederhals. De P-spot, recht tegenover de A-spot. En er zijn de X-spots. Samen met seksuologe Chloé De Bie hebben we eerder al alle erogene zones op een rijtje gezet.

7. Vagina’s ejaculeren ook

Had je tijdens de seks ooit al eens het gevoel dat je moest plassen? Het zou kunnen dat je vagina, net zoals een penis dat doet, wilde ejaculeren. Dokters doen nog altijd onderzoek naar vaginale ejaculatie, maar er wordt verondersteld dat de G-spot een vloeistof aanmaakt als die gestimuleerd wordt, met glucose, prostaatvocht en wat bestanddelen uit urine. En dat die vloeistof uiteindelijk uit je vagina kan schieten. Dat is niet noodzakelijk het gevolg van een orgasme of seksuele stimulatie, dus dokters geloven dat je het niet bewust kan veroorzaken. Het is bovendien een best zeldzaam fenomeen, waar men nog niet genoeg over weet.

8. Grootte doet er niet toe

De gemiddelde vagina is in rust zeven tot tien centimeter diep, ongeveer de lengte van een wijsvinger. Maar ze is extreem rekbaar en kan zich zo aanpassen aan heel wat omstandigheden. Een grotere penis: geen probleem. Als die langzaam ingebracht wordt, zal de vagina vanzelf langer worden. Tijdens seks en opwinding kan een vagina spontaan zelfs 200 procent groter worden. En ook in de breedte zit er heel wat speling op: bij een bevalling, bijvoorbeeld, kan een vagina tot 15 centimeter breed worden.

9. Krimpen na de baby

Om een minimensje ter wereld te brengen, wordt een vagina natuurlijk nog véél groter. Ze wordt dan zelfs meer dan drie keer zo groot. Maar maak je geen zorgen: de meeste vagina’s nemen daarna wel degelijk opnieuw hun oorspronkelijke grote en vorm aan. Dat kan wel een paar maanden duren. Nog een paar oefeningen voor je bekkenbodemspieren erbovenop – al dan niet met ‘love balls’ – en seks met je partner is weer even fijn als voor de bevalling.

10. Waxen? Nee, bedankt

Je vagina is niet zomaar gezegend met een bos schaamhaar. De stevige haartjes vermijden dat de wrijving tijdens seks onaangenaam aanvoelt, houden de feromonen die je lichaam daar beneden afscheidt, langer vast en beschermen het gebied tegen een resem huidaandoeningen, van infecties tot acne. Denk dus twee keer na voor je een waxbeurt boekt.