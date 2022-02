Thuis trainen is het nieuwe thuiswerken: dit zijn de meest gemaakte fouten in de ‘home gym’

Na twee jaar corona is er heel wat veranderd in onze levens. We ruilden niet alleen onze kantoren in voor geïmproviseerde home offices, maar ook de sportzalen voor een home gym. En die trend is zich blijven verderzetten, ook nadat alle fitnessclubs terug open mochten. Fitnesspecialist Geofrrey Cassenaer verklapt enkele te vermijden valkuilen voor wie thuis sport. “Als je altijd dezelfde spiergroepen traint, ga je je lichaam op den duur misvormen.”

Decathlon heeft de huidige fitnesstrends in kaart gebracht. Als grootste sportwinkelketen in ons land kan het merk aan de hand van verkoopcijfers wel het een en ander zeggen over het sportgedrag van de Belgen. Blijkt dat de privéfitness thuis aan populariteit blijft winnen.

Liever een privéfitness

Ten opzichte van 2019 is de verkoop van fitnessattributen ontzettend hard gestegen. Logisch, natuurlijk, want toen de sportzalen hun deuren moesten sluiten, zochten we massaal naar oplossingen om thuis onze conditie en spieren op peil te houden. Wat iets minder logisch is, is dat die stijgende lijn zich is blijven verderzetten - ook nu we terug naar de sportzaal en fitnessclub mogen. Blijkbaar hebben we de smaak van het thuis sporten te pakken gekregen, en richten steeds meer Belgen een sportruimte of -hoek in thuis.

“Veel sporters die vroeger steeds naar de club gingen, kiezen nu voor een hybride lidmaatschap, waarbij ze thuistraining combineren met training in een club, box of gym”, aldus Geoffrey Cassenaer van Decathlon. “Thuis trainen is dus net als thuiswerk een deel geworden van onze levensstijl.”

Ook opvallend: de verkoop van grote fitnesstoestellen, zoals loopbanden en spinningfietsen, groeide twee keer zo hard als de verkoop van kleiner fitnessmateriaal zoals yogamatten of kettlebels. Dat toont aan dat de Belg niet alleen vaker thuis traint, maar thuis ook steeds vaker echt een soort home gym inricht. Van de verkoop van alle fitnesstoestellen groeide de spinningfiets het hardst: deze ging 2,5 keer vaker over de toonbank sinds 2020. Ook klassieke toestellen om thuis te trainen, zoals cross- en hometrainers, blijven populair en groeiden de voorbije twee jaar elk jaar met meer dan de helft. Om aan de grote vraag te kunnen beantwoorden, moest Decathlon de productielijnen van sommige toestellen zelfs verdubbelen.

Volledig scherm © Prezly

Enerzijds zit corona daar voor iets tussen, maar ook het feit dat er steeds meer stijlvolle toestellen op de markt zijn die in je interieur opgaan, zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.

Valkuil 1: geen goede voorbereiding

Sporten is goed voor je lichaam en geest, en dus alleen maar positief, waar je het ook doet. Maar er zijn wel een aantal valkuilen voor wie thuis sporten verkiest, vooral dan bij het uitkiezen van de juiste materialen. Geoffrey Cassenaer, fitnesspecialist bij Decathlon, overloopt ze met ons, en begint met een gouden tip voor online shoppers. “Heel veel sportwinkels hebben een showroom, dus kom fitnesstoestellen altijd eerst testen. Zo kan je de machine visueel zien en weet je meteen of het je bevalt of niet. Denk op voorhand ook goed na over waar je het toestel gaat zetten. Hoeveel vierkante meter heb je vrij? Is er een stopcontact of verlengkabel in de buurt? Moet het toestel kunnen worden opgeborgen (in dat geval zijn er alternatieven)? Wie geen stopcontact heeft, kan trouwens ook een zelf aangedreven toestel kopen.”

Valkuil 2: niet goed weten wat je wilt

Een tweede belangrijk punt is je noden juist inschatten. “Tegenwoordig informeren veel mensen zich op het internet. Daardoor denken ze soms dat ze meer nodig hebben dan effectief het geval is. Zo eindigen veel mensen met een toestel dat ingewikkelder is dan noodzakelijk. Mijn advies is: laat jezelf adviseren door een professional.”

Ook bij het uitkiezen van kleiner fitnessmateriaal kan het soms misgaan. “Het lijkt banaal, maar een veelvoorkomende fout is het verkeerde matje kopen. Er is een reden voor dat er zoveel verschillende soorten bestaan: om te beantwoorden aan alle verschillende vormen van sport en beweging. Er zijn matjes voor schoenen, matjes voor blote voeten, matjes die een specifieke anti-slipfunctie hebben, matjes voor yoga, matjes voor pilates, ... Kies je mat dus uit afhankelijk van de oefeningen die je gaat doen.”

Volledig scherm © Prezly

Valkuil 3: iets te enthousiast starten

“Het gebeurt af en toe dat er feedback komt van een klant die een toestel had aangekocht en zich gekwetst heeft. Als we vervolgens gaan uitvissen hoe dat komt, blijkt altijd dat het toestel ofwel verkeerd, ofwel te intensief gebruikt werd. Laat jezelf dus begeleiden en adviseren door een professional tijdens je aankoop, en voor je aan de slag gaat met je nieuwe fitnesstoestel.”

Valkuil 4: jezelf overschatten

Bij het uitkiezen van gewichten blijken mensen zichzelf vaak te overschatten. “Dat komt omdat ze het gewicht enkel testen door het een of twee keer op te heffen, en omdat ze niet naar huis willen gaan met een ‘te makkelijk’ gewicht. Maar als ze vervolgens thuis een sessie van twintig of dertig oefeningen doen, zijn ze stikkapot.”

Quote Om je spieren niet te zwaar te belasten, begin je beter met een lichter gewicht dan je zelf aanvanke­lijk zou inschatten. Fitnesspecialist Geoffrey Cassenaer

“Om je spieren niet te zwaar te belasten, begin je beter met een lichter gewicht dan je zelf aanvankelijk zou inschatten. Naarmate je spieren sterker worden, kan je voor zwaardere gewichten gaan.”

Volledig scherm © Prezly

Valkuil 5: je spieren misvormen

Veel mensen die thuis zelf beginnen te trainen, gebruiken daarvoor filmpjes of tutorials. “Door de pandemie ontstond er een explosie aan gratis materiaal om je te begeleiden bij het thuissporten. Een veelvoorkomende valkuil is om opnieuw en opnieuw dezelfde routine of set oefeningen te doen. Als je altijd dezelfde spiergroepen traint, ga je je lichaam op den duur misvormen. Zorg dus voor voldoende variatie. Bij veel betalende apps kan je aanduiden welke spieren je graag wilt trainen, en vervolgens toont de app je welke oefeningen je daarvoor precies moet doen. Maar er zijn ook heel wat goede gratis apps. Let ook altijd op je lichaamshouding, want indien die niet correct is, kan je jezelf kwetsen.”

