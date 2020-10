Tem de okselvijvers: alles wat je moet weten over (natuurlijke) deo's. "Plots ben ik blij met de anderhalve meter afstand”

Een deodorant is een beetje als de ware liefde: je eerste vergeet je nooit en de zoektocht naar ‘the one’ verloopt zelden zonder slag of stoot. Dat er zoveel vissen in de deo-zee zijn, helpt natuurlijk niet. Er zijn rollers, balsems, sticks, crèmes en afwasbare exemplaren. Dan hadden we het nog niet over scrubdeo’s of deo’s die verzorgen, kalmeren of zelfs een tintje oplichten. En wat met aluminiumzouten en pH-waardes? Werkt een natuurlijke deo wel even goed? Drie NINA-redactrices gingen op op zoek naar een nieuwe bondgenoot in de strijd tegen de okselvijvers. “‘Natuurlijk’ impliceert niet per definitie dat het beter is.”