Tekening van zwarte foetus gaat viraal. “We moeten lesmateriaal van studenten meer afstemmen op de praktijk”

Een medische illustratie van een zwarte foetus in een baarmoeder veroorzaakte een stroom van positieve reacties aan het adres van de Nigeriaanse tekenaar en student Chidiebere Ibe. De illustratie ging viraal op sociale media, want voor veel mensen is het de eerste keer dat ze een medische tekening zien waarop mensen van kleur staan afgebeeld. Twee experten leggen uit hoe divers de medische beeldvorming in ons land is.

Sla een willekeurig biologieboek open, en je ziet vooral illustraties van witte lichamen. Een witte foetus in een witte baarmoeder, een wit kind met waterpokken, een witte vrouw die borstvoeding geeft. Die beeldvorming is eenzijdig. Daarom zijn de medische illustraties van de Nigeriaanse student Chidiebere Ibe, net een eye-opener.

Eigen huidskleur

Ibe wil daarmee het belang van diversiteit binnen de medische wereld en lesmaterie aantonen. “Het gebrek aan diversiteit heeft soms belangrijke gevolgen voor medische studenten en hun toekomstige patiënten”, zegt hij. “Veel aandoeningen en symptomen zien er namelijk anders uit als de patiënt een andere huidskleur heeft. Om die reden moeten andere huidskleuren ook vertegenwoordigd zijn.”

Quote Met mijn illustra­ties wil ik mensen van kleur vertegen­woor­di­gen in de medische wereld, en ze inspireren om het vakgebied te betreden. Chidiebere Ibe

“Uit recent is onderzoek gebleken dat mensen van kleur zich meer aangetrokken voelen tot illustraties die hun eigen huidskleur bevatten", gaat Ibe verder. “Met mijn illustraties wil ik mensen van kleur vertegenwoordigen in de medische wereld, en ze tegelijkertijd inspireren om het vakgebied te betreden.”

Volledig scherm Chidiebere Ibe. © @ebereillustrate

Gray’s Anatomy

“Er is nog altijd een sterk overwicht aan witte modellen in de anatomie en het onderwijs”, bevestigt prof. Paul Herijgers, decaan van de faculteit geneeskunde aan de KU Leuven en prof. anatomie. “Geschiedkundig heeft dat te maken met het ontstaan van anatomie in Europa, denk maar aan de zestiende-eeuwse arts Vesalius, een van de grondleggers van de anatomie, die toen in wat nu België is woonde. Het was een wetenschap die zich toen vooral op witte lichamen baseerde.”

Dat die tijden allang vervlogen zijn, weet ook prof. Herijgers. “Het is zeer positief dat er meer diversiteit in de medische beeldvorming komt. De tekeningen van Chidiebere Ibe zijn daar zeker niet de eerste in. In nieuwere uitgaven van anatomieboeken, waaronder het boek dat wij en vele andere universiteiten wereldwijd gebruiken (Gray’s Anatomy for Students red.), is er aandacht voor verschillende huidskleuren en etnische afkomst. Op pagina één staan bijvoorbeeld een witte vrouw en zwarte man zij aan zij, al blijven tekeningen van witte mensen in de meerderheid.”

Quote We moeten onze toekomsti­ge artsen trainen op het snel herkennen en vaststel­len van ziektebeel­den, en daar is de juiste beeldvor­ming essentieel in. prof. Paul Herijgers

In de praktijk

Toch proberen ze op de universiteit meer te doen. “Je hebt misschien al eens gehoord van virtuele dissectietafels, waar je door een virtueel lichaam kunt ‘scrollen’ en het kan ontleden. Wij maken gebruik van lichamen van een Aziatisch type. Het is belangrijk om de maatschappij zoveel mogelijk te weerspiegelen en het lesmateriaal van studenten af te stemmen op wat ze later zullen tegenkomen in de praktijk”, zegt de expert.

Ten slotte benadrukt de professor ook het belang van representatie voor de geneeskunde zelf, zoals Chidiebere Ibe al had aangegeven. “Huidaandoeningen bijvoorbeeld zien er anders uit bij verschillende huidtypen. Zo is een infectie op een bleke huid sneller gespot, omdat er vaak roodheid mee gepaard gaat. Op een donkere huid ligt dat snel moeilijker. We moeten onze toekomstige artsen trainen op het snel herkennen en vaststellen van ziektebeelden zodat mensen beter geholpen kunnen worden, en daar is de juiste beeldvorming een essentieel onderdeel van.”

Daar is Erika Tankam het mee eens, derdejaarsstudent geneeskunde aan de Universiteit Gent en lid van Afromedica, een studentenorganisatie die het debat over diversiteit en discriminatie in de gezondheidszorg wil opentrekken. “Medisch lesmateriaal is erg eurocentrisch”, zegt Tankam. “Ook de studentenpoel die je doorgaans terugvindt binnen medische opleidingen is alles behalve divers. Ik heb een migratieachtergrond en ben eerder een uitzondering dan de regel.”

Volledig scherm Erika Tankam, derdejaarsstudent geneeskunde aan de Universiteit Gent en lid van Afromedica. © Erika Tankam

Taalbarrière

“Dat terwijl onze maatschappij steeds diverser wordt”, gaat ze verder. “Naar mijn gevoel hinken (para)medische opleidingen toch achter. Zowel met de beeldvorming die ze gebruiken als de ingangsexamens, die niet per se toegankelijk zijn voor mensen met een andere culturele achtergrond. Toch hebben we al genoeg gezien en gehoord dat diversiteit in de zorg belangrijk is, om de juiste diagnoses te kunnen stellen bijvoorbeeld, zeker wanneer er sprake is van culturele drempels of een taalbarrière bij patiënten met een migratieachtergrond.”

Medisch racisme zou Tankam het gebrek aan diverse beeldvorming niet echt noemen. “Mensen doen het niet expres of bewust.” Ze focust zich daarom liever op de oplossingen. “We moeten samenwerken met organisaties die al met die diversiteit bezig zijn, en natuurlijk moeten we ook samenwerken met het onderwijs. Afromedica is zelf in gesprek met (para)medische faculteiten om te kijken waar er dingen veranderd kunnen worden. Natuurlijk vraagt zo'n structurele verandering tijd, maar op die manier dragen we ons steentje bij aan een inclusieve zorg voor iedereen.”

