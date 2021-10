Te veel vrouwen weten niet dat ze in de ‘perimenopauze’ zitten: “Hormoonschommelingen beginnen al rond je veertigste”

Wordt je toilet je nieuwe gezond­heids­coach? Sensoren en AI helpen je binnenkort aan een gezonder leven

28 september Een grote witte pot met een bril en deksel, een toilet is niet veel specialer dan dat. Tot nu, want er wordt gewerkt aan een toilet dat met sensoren en artificiële intelligentie onze urine en stoelgang analyseert, om ziektes op te sporen. De weg naar een gezonder leven met een toilet als coach, of eerder een inbreuk op onze wel heel private lichaamsonderdelen?