Te lang, te heet of een vuile spons: 8 fouten die iedereen maakt onder de douche

Of je er nu je dag mee begint of mee eindigt, er gaat niets boven een goede douchebeurt. Maar wist je dat veel mensen fouten maken in de douche die hun huid op lange termijn kan beschadigen? Wij lijsten enkele van de meest cruciale vergissingen op en toetsten af met dermatoloog Thomas Maselis: “We wassen ons eigenlijk te veel.”

Heb jij last van een droge, rode, of juist vette huid? Geen idee wat het kan veroorzaken? Misschien ligt het wel aan je douchegewoontes. Deze acht handelingen vermijd je best tijdens je doucheritueel. “Maar", zegt Maselis, “elke huid is anders, dus de beste tip blijft: kijk zelf hoe je huid reageert.”

1. Te vaak douchen

Heel wat mensen zullen dit niet graag horen, maar volgens dermatologen douchen wij te veel: “Douchen en wassen is cultuurgebonden. Eigenlijk is het niet echt nodig. Het is aangenaam voor jou en de mensen rondom je, dat wel, maar nodig is het niet. Af en toe moet het eens gebeuren om een teveel aan bacteriën weg te wassen. Op bepaalde plaatsen waar veel bacteriën zitten, zoals de oksels, de liezen en de bilspleet, mag je zeker een emulgator (zeep) gebruiken. Maar voor de rest van het lichaam is gewoon afspoelen met water meer dan voldoende", stelt Maselis.

Las dus, indien mogelijk, pauzedagen in tussen douchebeurten. Zo krijgt je huid de kans om haar natuurlijke oliën te regenereren, waardoor vocht en hydratatie beter opgenomen worden. Onze huid heeft een natuurlijke laag olie nodig om gezond te blijven. “Overmatig douchen is vooral een probleem als je een droge huid hebt of wanneer het koud is, omdat de lucht dan extreem droog is. Water droogt de huid namelijk uit, hoe raar dat ook klinkt. Als je een vette huid hebt, kan douchen op zich niet zo veel kwaad.” Mensen die eczeem of psoriasis hebben, moeten dagelijks douchen zeker vermijden.

2. Te lang onder de douche staan

Hier geldt hetzelfde principe: je te vaak - en te lang - douchen, kan negatieve effecten hebben omdat het de natuurlijke oliën bacteriën verwijdert die onze huid nodig heeft. Wat de duur van je douchebeurt betreft is het devies: hoe korter hoe beter.

3. Met heet water douchen

Dit nieuws komt vast als een koude douche - want het is moeilijk om iemand te vinden die niet houdt van een hete douche - maar blijkbaar is ook dat niet zo goed voor onze huid. “In de winter, als de lucht droog is, neem je best geen te warme douche. Warm water droogt de huid nog meer uit dan koud water. Gebruik ook liever oliën in plaats van zeep in de winter, om de huid niet uit te drogen", zegt Maselis.

Hoe korter en kouder de douche, hoe beter voor onze huid. Heet water kan de keratinecellen op de buitenste laag van onze huid en zelfs onze epidermis beschadigen. Hoge temperaturen drogen de huid uit en kunnen huidaandoeningen zoals eczeem verergeren, waardoor de huid jeukerig, rood en droog kan worden.

4. Eerst je lichaam wassen onder de douche

Veel mensen hebben de neiging om in de douche eerst hun lichaam te wassen en daarna het haar, maar dat is blijkbaar niet zo'n slim idee. Begin altijd eerst met je haar en was vervolgens je lichaam. De reden is dat veel haarproducten irriterende ingrediënten bevatten die slecht zijn voor de huid - indien je ze niet grondig wegwast. Was dus zonder fout altijd eerst je haren en dan pas je lichaam.

5. Je intieme delen wassen met producten

Ironisch genoeg kan je vagina overmatig wassen zorgen voor bacteriële aandoeningen. In principe is je vagina met lauw water wassen voldoende. Wil je toch iets gebruiken? Ga dan voor specifieke zeep. “Vrouwen gebruiken voor hun intieme delen best producten die niet-alkalisch zijn", vertelt Maselis. “De vagina heeft zure flora. Als je daar gewone zeep op gebruikt, ga je dat zuur neutraliseren. Hierdoor kunnen er makkelijker bacteriën in groeien. Gebruik dus intieme zepen die een zure graad hebben, zo kan de vagina haar natuurlijke PH- of zuurtegraad behouden.” Alles over de hygiëne van de vagina lees je hier.

6. Je benen ‘s ochtends scheren

Het beste moment om onze benen te scheren, blijkt de avond. De reden hiervoor is dat wanneer we slapen onze benen warm worden en lichtjes opzwellen, waardoor de haartjes terug iets meer in de follikels keren. Door je benen dus ‘s avonds te scheren, zullen ze ‘s ochtends zachter aanvoelen dan ze in feite zijn. Life hack!

7. Een spons gebruiken die niet proper is

Je lichaam wassen met een washandje, spons (of loofah) is een heerlijke manier om de huid proper te maken, masseren en tegelijkertijd te exfoliëren. Wees je er wel van bewust dat het daardoor ook een broeihaard van bacteriën is en dat het minstens één keer in de week gewassen zou moeten worden.

8. Jezelf droog wrijven met een handdoek

Jezelf droog wrijven met een handdoek is voor mensen met een droge huid niet the way to go. “De meeste mensen kunnen hier wel tegen, maar voor droge huidjes is het niet aan te raden”, zegt Maselis. Probeer in plaats van te wrijven, de huid droog te deppen. Hierdoor houdt de huid het nodige vocht vast om gezond en gehydrateerd te blijven. Nog beter is om je lichaam vanzelf te laten drogen. Zo worden de ingrediënten die je gebruikt in je doucheritueel het best opgenomen.