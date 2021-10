Sweet dreams! Slaapexpert legt uit waarom dromen zo belangrijk zijn voor je gezondheid

De meeste dromen zijn bedrog, keelt menig mens luidkeels mee. Dat kan goed zijn, maar ze zijn wél een erg belangrijk onderdeel van je nachtrust. Slaapexpert Annelies Smolders legt uit waarom dromen zo heilzaam is, en wat de boosdoeners zijn van een droomgebrek. “In de ergste gevallen leidt het tot plotselinge verwardheid of hallucinaties.”

Een huizenhoog cliché, maar ook een absolute waarheid: ergens een nachtje over slapen kan je vooruit helpen. “’s Nachts verwerken we alles”, vertelt Annelies Smolders van online slaaptherapie Start to Sleep. “Wat we die dag allemaal gedaan hebben, maar ook de emoties die daarbij horen. Je overloopt elk aspect tijdens je slaap en geeft het een plaats. De volgende dag ben je mentaal aangesterkt.”

Meer precies vindt dat emotionele verwerkingsproces plaats tijdens de REM-slaap. Dat is met andere woorden je droomslaap. “Gedurende de nacht doorloop je verschillende slaapfasen”, kadert Smolders. “De REM-slaap is daar een belangrijk onderdeel van. Het vormt bij volwassenen gemiddeld twintig procent van de slaap, evenveel als de diepe slaap. De overgang van lichte naar diepe slaap en vervolgens de REM-slaap duurt zo’n anderhalf uur, en per nacht doorloop je zo’n slaapcyclus circa vijf keer. Tijdens de laatste fase is je brein erg actief. REM staat trouwens voor rapid eye movement, omdat je ogen in die fase heel snel heen en weer bewegen.”

Helaas droomt niet iedereen voldoende. En dan kan je last krijgen van droomdeprivatie. Of simpeler gezegd: een droomgebrek. De gevolgen zijn niet min: droomdeprivatie tast ons immuunsysteem, geheugen en emotionele welzijn aan.

Doordat droomslaap vooral plaatsvindt aan het einde van de nacht, is die het kwetsbaarst voor slaaptekort. “Ik zie in mijn praktijk veel mensen die klagen over een slaapprobleem, maar in werkelijkheid kampen ze met niets meer en niets minder dan vermoeidheidsklachten”, aldus Annelies Smolders. “Het beste advies dat ik kan geven is: maak tijd om te slapen. Spendeer voldoende uren onder de wol. We zien dat als een luxe, maar het is écht noodzakelijk voor een goede gezondheid.”

Volledig scherm Annelies Smolders. © rv

Slaapmutsje

Niet alleen te weinig slaap is nefast. Ook alcohol en slaapmedicatie onderdrukken je REM-slaap. Annelies Smolders: “Van alcohol is geweten dat je er snel door inslaapt. Maar het typische slaapmutsje is geen goed idee. De kwaliteit van je nachtrust is allesbehalve ideaal: je slaapt minder diep, onrustiger, je REM-slaap krijgt een knauw.”

“Hetzelfde geldt voor slaapmedicatie”, vervolgt de expert. “Ik ben allesbehalve voorstander van slaapmedicijnen. Toegegeven, het kan een noodzakelijk kwaad zijn om een probleem op korte termijn aan te pakken. Maar je bent er al na twee weken verslaafd aan én het onderdrukt belangrijke onderdelen van je slaap. In mijn praktijk help ik fervente slaapmedicatiegebruikers af van die pillen. Vier op de vijf zijn er na zes weken al definitief van verlost.”

Het meest bijzondere aan droomgebrek is dat ons lichaam de opgelopen schade na verloop van tijd koste wat het kost wil inhalen, vertelt Annelies Smolders. “Personen met een vergevorderde alcoholstoornis dromen soms terwijl ze wakker zijn, wat resulteert in hallucinaties en wanen, een delirium of plotselinge verwardheid.”

