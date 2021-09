Studie brengt het gebruik van anticonceptiemiddelen wereldwijd in kaart (en het populairste middel zal je waarschijnlijk verbazen)

Er zijn heel wat verschillende manieren om zwangerschappen te voorkomen. Of je nu gaat voor sterilisatie, het klassieke condoom, een spiraal of de pil, dat hangt allemaal af van waar je woont. Dat blijkt uit een nieuwe studie van gezondheids- en schoonheidswinkel Superdrug. Zij brachten de verschillende manieren om zwangerschappen te voorkomen wereldwijd in kaart.

Als we een ding kunnen zeggen over anticonceptiemiddelen, dan is het wel het volgende: nog veel te vaak ligt de verantwoordelijkheid om zwangerschappen te voorkomen bij de vrouw. Dat wordt ook bevestigd door de cijfers van het onderzoek van Superdrug, de op één na grootste detailhandel in het Verenigd Koninkrijk. Met een cijfer van 19,2 procent is vrouwelijke sterilisatie het populairste anticonceptiemiddel wereldwijd, terwijl mannelijke sterilisatie met 2,4 procent juist een van de minder populaire manieren van bescherming is. Heel opvallend.

Zwangerschappen verbergen

Qua populariteit wordt vrouwelijke sterilisatie gevolgd door de (hormoon)spiraal (13,7 procent) en de pil (8,8 procent), waarbij de verantwoordelijkheid in beide gevallen opnieuw bij de vrouw ligt. Het condoom wordt wereldwijd gebruikt door 7,7 procent van de ondervraagden. Zo’n 4,6 procent ter wereld gebruikt de prikpil, 3,1 procent doet beroep op de coitus interruptus-methode tijdens seksuele activiteiten (ofwel: terugtrekken), zo'n 2,6 procent maakt gebruik van de kalendermethode. Straf: 36,4 procent ter wereld gebruikt helemaal anticonceptie.

Wat de continenten betreft, is de pil het populairste beschermingsmiddel in Europa, Azië en Oceanië. In Amerika en Zuid-Amerika is vrouwelijke sterilisatie het populairst, en in Afrika gebruikt men vooral de prikpil, terwijl daar in 1994 nog vooral de gewone pil gebruikt werd. De studie geeft een logische verklaring voor het feit dat de prikpil vandaag in het continent zo geliefd is: je moet er slechts een aantal keer voor naar een kliniek in plaats van dat je dagelijks iets moet innemen om je maandstonden te onderdrukken. Maar misschien wel de belangrijkste reden: het is een discrete manier om zwangerschappen te voorkomen en dat te verbergen voor partners of familieleden die niet achter het gebruik van anticonceptie staan. Wat de andere continenten betreft is het populairste anticonceptiemiddel hetzelfde gebleven sinds 1994.

Cijfers per land

In België en onze buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk is de (vrouwen)pil de populairste vorm van anticonceptie. Frappant: hoewel er inmiddels ook een hormoonpil voor mannen bestaat, komt die niet eens voor in de cijfers, omdat het nog door zo weinig mensen gebruikt wordt. In Spanje, Ierland en Griekenland is het mannencondoom de meest gebruikte manier om jezelf tegen zwangerschappen te beschermen.

Verder bleek uit het rapport dat in Oezbekistan de meeste vrouwen een (koper)spiraal laten zetten (60 procent) en dat Portugal het land is waar de pil het meest gebruikt wordt (49,9 procent). In de Dominicaanse Republiek zijn de meeste vrouwen gesteriliseerd (47 procent) en gebruik van het mannelijk condoom is het courantste in Japan (46,1 procent). De meeste mannelijke sterilisaties zijn er in Canada (21,7 procent), de prikpil is het populairst in Indonesië (32,6 procent). In Albanië doen dan weer de meeste mensen een poging om zwangerschap te voorkomen door de methode van terugtrekken tijdens de seks (46,5 procent). Op de kalendermethode wordt het meest beroep gedaan in de Republiek van Congo (16,9 procent).

Het volledige rapport lees je hier.

