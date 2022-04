Steeds meer vrouwen willen fietsen. Experts geven concrete tips: “Perfect voor wie snel pijntjes heeft”

Bereken hoe oud jouw rug echt is dankzij deze nieuwe tool. “Gemiddeld is hij 9 jaar ouder dan jij zelf bent”

Onze rug is gemiddeld negen (!) jaar ouder dan we zelf zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool Howest. Het departement ergonomie ontwikkelde een tool waarmee je de leeftijd van jouw rug kan berekenen, zo kan je in één klap te weten komt wat je kan doen om het welzijn ervan te verbeteren. De NINA-redactie deed de test en was niet altijd klaar voor het antwoord.

