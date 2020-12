Steeds meer kinderen met overgewicht: hoe weet je of je kind te zwaar is, en wat kan je er aan doen?

Acht op de tien Vlaamse kinderen hebben een normaal gewicht, maar vorig jaar was toch ongeveer tien procent van onze twee-jarigen te zwaar. In 2011 was dat nog maar 6,7 procent. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig BMI-rapport van Kind & Gezin en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Een verklaring voor die stijging is er niet en dit zal zeker verder onderzocht worden, maar de gevolgen hoeven niet per se dramatisch te zijn", relativeert An Vandeputte, directeur van het Kenniscentrum Eet- en Gewichtsproblemen. "Bij kinderen wordt immers anders naar het gewicht gekeken, omdat ze nog in de groei zijn. Een kleuter die vandaag iets te zwaar is, kan tijdens de puberteit een groeischeut krijgen, waardoor hij op een normaal gewicht komt. Bij kinderen leggen we te veel de nadruk op die kilo's. In plaats van hen op de weegschaal te zetten, zouden we hen in de eerste plaats een gezonde levensstijl moeten aanleren. Want een kind dat al heel zijn leven stevig gebouwd is maar gezond leeft, hoeft niet per se op dieet."