Nu sport- en jeugdverenigingen al geruime tijd de deuren noodgedwongen dichthouden door de coronacrisis, is het niet altijd even makkelijk om je oogappel(s) aan het bewegen te krijgen. De iPad en de Playstation zijn, zeker in de winter, een stuk interessanter dan het park of speelplein. “Toch is het essentieel dat ook kinderen voldoende sporten”, zegt Johan Gerets, personal trainer bij Move To Cure. “En dat kan op een heel leuke manier, door een work-out in de speeltuin te doen, bijvoorbeeld. Je kind werkt zo op een plezante, speelse manier aan zijn conditie, kracht en stabiliteit. Maak er een leuke uitstap van en zie het als qualitytime met je kroost. Voorzie eventueel ook in een kleine beloning op het einde, zoals een medaille of een gezonde smoothie. Je kinderen zullen zich daardoor nog meer als een échte atleet gaan voelen, wat dan weer uitstekend is voor hun motivatie.”