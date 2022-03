Steeds meer jonge vrouwen willen fietsen. Tips van experts. “Perfect voor wie snel pijntjes heeft”

De opmars van dikactivis­me: “We promoten geen obesitas, maar willen gelijke rechten voor dikke mensen”

Het is Wereld Obesitasdag, een dag die aandacht vraagt voor zwaarlijvigheid. Niet toevallig is vandaag ook de nieuwe actiegroep ‘Dik voor Mekaar’ gelanceerd. De oprichters hebben een duidelijke missie. “Wij dromen van een wereld waarin dikke mensen gelijkwaardig behandeld worden, zonder schaamte en zonder constante druk te voelen om af te vallen of hun lichaam te veranderen.”

4 maart