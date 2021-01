Start fris de dag met 5 makkelijke yoga-oefeningen die je lichaam stretchen en ontspannen

1. Adem in, adem uit

“Het is belangrijk bij yoga dat je let op je ademhaling", zegt Van Landeghem in de video. Hierdoor verlaag je je bloeddruk, elimineer je stress uit je systeem en krijg je meer energie en concentratie. “Ga in kleermakerszit zitten met een rechte rug, laat je schouders zakken en ontspannen. Je ruggengraat moet recht doorlopen. Let erop dat je alles ontspant, ook je gezicht en je kaak. Sluit je ogen en adem rustig in en uit. Word je bewust van je ademhaling, je hand op je buik leggen kan daarbij helpen. Het is belangrijk dat je even tot jezelf komt voor je begint.”