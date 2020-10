SOS wintertijd: slaapexpert geeft tips zodat de kinderen niet al om 5 uur naast je bed staan

“Ik voelde meteen dat yoga zotte dingen deed met mijn lijf”: De gezonde gewoontes van ‘Undercover 2'-actrice Ruth Becquart (44)

2 oktober Sinds begin september is Ruth Becquart (44) in ‘Undercover 2' te zien als de ex-drugsverslaafde Nathalie Geudens. In het echte leven is de Antwerpse actrice niet zo van de excessen. “Zelfs toen ik op kot zat, kroop ik belachelijk vroeg in bed.” Ze onthult ons haar drie belangrijkste gezonde gewoontes om minder gestresseerd te zijn, meer energie te hebben en haar mentale welzijn te verzorgen. En ze zijn bijlange niet ingewikkeld. “Vegetarisch eten hield ik niet vol.”