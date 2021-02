Snooze en mediteer tegelijk met de snoozemeditaties van Hilde, Evi en Jutta. “Mediteren is óók in je bed luisteren naar een lieve madam die zegt: ‘Hey, ça va’”

Bathsca­ping: de nieuwe wellness­trend die badtijd tot veel meer maakt dan bruisbal­len en zeepsop

26 januari In tijden van corona - en laten we eerlijk zijn: verveling, stress en hopen frustraties - is het belangrijker dan ooit om onszelf in de watten te leggen. “Zelfzorg is een must”, bevestigt psychologe en onderneemster Isabelle Ulenaers. Daar hoef je de deur niet voor uit te komen. Bathscaping is een heuse wellnesstrend en het betekent zoveel als je eigen badkamer omtoveren tot een zenpaleis. Het enige wat je nodig hebt zijn enkele producten, mooie accessoires én de juiste mindset.