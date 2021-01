Smile! Esthetische tandheelkunde zit in de lift, en wel om verschillende redenen: “Vooral recent gescheiden mannen willen mooiere tanden”

Je ziet het steeds vaker: volwassenen met een beugel. Of met plots heel witte tanden of een perfecte tandenrij. Esthetische tandheelkunde is het nieuwe normaal. Wat kan er allemaal, wat is er nieuw en waar moet je zeker rekening mee houden? Een paradontoloog en tandarts leggen het uit.