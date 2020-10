Smaakvol én gezond eten: diëtist Michaël Sels toont je hoe!

Michaël Sels is hoofddiëtist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) én chef. Een unieke combinatie die ook terug te vinden is in zijn boek Lekker lang leven, vol no-nonsense-inzichten en gezonde recepten waarbij de smaak primeert. Zijn missie: mensen motiveren om gezond én duurzaam te leven, met de focus op méér groenten, méér fruit en méér volle granen. Hij blijft weg van dieethypes of verboden-te-eten-lijstjes, omdat die toch nooit effect op lange termijn garanderen en de pret bederven. Gezonde voeding hoeft volgens hem niet complex of saai te zijn. Met enkele simpele tips ben je al goed op weg.