Slechte slaper? Veerle Dobbelaere deelt de oplossingen die zij ook toepast: “Ik lag uren te waken”

“Een betere nachtrust begint overdag al.” Actrice en life- en mental coach Veerle Dobbelaere is van nature een slechte slaper. Dus ging ze op zoek naar oplossingen. Ze ontdekte dat beter leren slapen ook beter leren ademen is, en dat je een goede nacht creëert vanaf de ochtend. Morgen, dinsdag 10 mei, deelt ze voor NINA’s Feel Good-maand al haar tips tijdens een Instagram Live om 19 uur.

“Toen ik mama werd, begonnen de problemen. Je slaappatroon wordt dan sowieso verstoord en ik moest van een nachtmens in een ochtendmens veranderen. Inslapen lukte me wel, maar als ik ’s nachts wakker werd, lag ik uren te waken.” Veerle Dobbelaere is een ervaringsdeskundige als het op slecht slapen aankomt. Gelukkig heeft ze zichzelf kunnen helpen, met de kennis, oefeningen en oplossingen die ze vergaarde als life- en mental coach. Die deelt ze nu met de deelnemers van haar ‘Ademruimte Academie’.

“Velen van hen worstelen met hun nachtrust. En het feit dat ze zich daar slecht bij voelen, zorgt alleen nog maar voor meer druk. Hoe meer stress ze rond hun slaap creëren, hoe slechter ze slapen.”

Minstens zeven uur

Maar natuurlijk hechten we veel belang aan slaap, zegt Veerle. “Ons lichaam heeft die rust broodnodig. En ons brein ook. Want ook al weten we vanuit de neurologie nog niet precies hoe dat werkt, dankzij slaap en dankzij dromen kan ons brein dingen verwerken. Op ons mentale welzijn heeft dat een grote impact.”

Al vindt Veerle ook dat we tegenwoordig een tikkeltje té veel belang hechten aan slaap. “We leggen in deze maatschappij veel druk op onszelf om gezond te eten, veel te bewegen. En zeker ook om goed te slapen. Minstens zeven of acht uur, terwijl dat niet voor iedereen haalbaar of nodig is. Zo creëren we voor onszelf nog meer stress rond het slaapgebeuren en ik hoef je niet te vertellen dat dat averechts werkt.”

Gas- en rempedaal

Beter leren slapen? Dat begint op de eerste plaats ’s ochtends al, gelooft Veerle. Dag en nacht zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, zegt ze. “Mensen lopen overdag als een zot te stressen, maar verwachten dan wel dat ze ’s nachts als een roosje zullen inslapen, omdat ze een uur voor bedtijd niet meer op een scherm kijken. Tuurlijk werkt dat niet. Het is zo belangrijk dat je ook je dag aanpakt als je beter wil slapen. Dat je leert te ontspannen, zonder je ‘lui’ of ‘nutteloos’ te voelen. Wie doorheen de dag genoeg ontspanningsmomenten inplant, plukt daar in bed de vruchten van.”

Quote Vier tellen in- en vijf of zes tellen uitademen: dat brengt ons lichaam meteen tot rust, als een fysiologi­sche reactie Life- en mentalcoach Veerle Dobbelaere

En om grondig te ontspannen, en dus beter te slapen, is onze ademhaling verreweg de belangrijkste tool, zegt Veerle. “Het is het instrument waarmee je het gas- en rempedaal van je autonome zenuwstelsel bedient. Door bewust je ademhaling te vertragen, rem je af. Vier tellen in- en vijf of zes tellen uitademen: dat brengt ons lichaam meteen tot rust, als een fysiologische reactie. Doe dat in bed ’s avonds of ’s nachts en je slaapt niet alleen sneller in, maar maakt je hoofd ook helemaal leeg. Want je laat al je gedachten los terwijl je op je ademhaling focust. Denk aan hoe je als kind schaapjes telde om in slaap te vallen. In de plaats van die schaapjes tel je nu gewoon mee met je ademhaling.”

Wie met slaapproblemen worstelt, moet natuurlijk vaak wel meer storende factoren aanpakken. “Maar onze ademhaling zal altijd aan de basis liggen”, zegt Veerle. “En onderzoek ook wat je doorheen de dag doet dat je nachtrust kan verstoren.”

Haar andere tips om beter te slapen deelt Veerle morgenavond 11 mei om 19 uur live op NINA’s Instagrampagina.

