Slanker, leniger, krachtiger of een betere conditie: raak je daar het snelst met sport of gezonde voeding? “Je bent beter heel je leven 10 kilo te dik dan constant te jojoën”

‘‘Gezond zijn’ is een nieuwe vorm van sociale druk”, vertelt personal coach en auteur Frédéric Heylen. “We moeten gaan sporten, want dat is gezond. We moeten gevarieerd eten, want dat is gezond. Terwijl er minstens evenveel voor te zeggen valt om bijvoorbeeld een avond niet te gaan sporten en wat vroeger in bed te kruipen. Om eens een dutje te doen. De impact van rust en slaap op je gezondheid is namelijk immens.”