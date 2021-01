Slaap je slechter met een pyjama en geeft goedkope drank een kater? 7 gezondheidsmythes onder de loep

Soms neem je dingen een leven lang voor waarheid aan zonder er ooit echt bij stil te staan. Je grootmoeder zei het al, je moeder herhaalde het gedwee, dus het zal wel kloppen. Andere keren sla je in plotse paniek aan het googelen en wordt de verwarring alleen maar groter. Want wat is fake news en welke gezondheidsstellingen zijn op degelijk onderzoek ­gebaseerd? En hebben we het dan over een schamel onderzoekje van een ­obscure derderangsuniversiteit of over een reeks onderbouwde studies van prestigieuze instituten?