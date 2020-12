Sla jij ook aan het brouwen deze kerstvakantie? Zo maak je je eigen kombucha

Misschien klonk het Aziatische drankje je tot voor kort vreemd in de oren, maar tegenwoordig is kombucha overal. Anno 2020 vind je het in zo goed als elke supermarkt, maar velen slaan tijdens de kerstvakantie ook zelf aan het brouwen. Wij vertellen je hoe je het hippe drankje met tal van gezondheidsvoordelen thuis kan maken.

Kombucha is een gefermenteerde thee die heilzame effecten heeft op je darmen en immuunsysteem. Door gistbacteriën en suiker toe te voegen aan groene of zwarte thee, creëer je in een notendop een drankje met koolzuur, probiotica, andere complexe zuren en een verwaarloosbare hoeveelheid alcohol. Een fris-zuur drankje dus, dat een erg gezond alternatief is voor frisdrank of alchohol.

Fermentatie, yum

De gezondheidsvoordelen van kombucha komen voort uit het feit dat de drank goed is voor ons microbioom: het geheel van bacteriën, virussen en gisten in ons lichaam. Dat microbioom staat onder meer in voor het verteren van vezels en beschermt ons tegen virussen.

Kombucha is ook heilzaam voor onze darmen, en die hebben dan weer invloed op van alles en nog wat, van onze energielevels en gewicht tot ons humeur en het al dan niet krijgen van ziektes. Proefpersonen gaven in studies aan minder depressief te zijn na het innemen van probiotica of goede bacteriën. Hoe meer goede bacteriën in je darmen, hoe beter dus.

Kombucha maak je door specifieke bacteriestammen toe te voegen aan zwarte of groene thee en die minstens een week te laten fermenteren. Dat proces maakt het drankje zo gezond. Door veel gefermenteerde voeding en dranken te consumeren, houdt je je microbioom gezond en voedt je je darmen de bacteriën die ze nodig hebben om op hun best te functioneren.

Zo maak je kombucha

Je start met groene of zwarte thee en suiker en voegt daaraan ‘scoby’ toe, een zogenaamde moederzwam. Scoby is een afkorting voor Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, ofwel een symbiotische cultuur van bacteriën en gist. All that good stuff! De scoby is het steringrediënt van je drankje: hij zal de cafeïne en de suiker omzetten naar verschillende soorten gezonde zuren.

Zo’n scoby of moederzwam kan je tegenwoordig online bestellen of je kan een klein stukje nemen van iemand die zelf al kombucha maakte. Telkens wanneer je het gefermenteerde drankje maakt, dupliceert de moederzwam zich. Hoe meer kombucha je brouwt, hoe meer scoby je dus vergaart. Die kan je vervolgens zelf uitdelen aan anderen.

Het recept

Dit heb je nodig

Een grote glazen pot, een stoffen doek om de pot mee af te dekken, 2 liter water, 1 theezakje naar keuze, 10 gram groene of zwarte thee (je mag zelf kiezen welke van de twee), 200g (geraffineerde) suiker, 50 ml appelciderazijn, 1 scoby-zwam

Zo maak je het

1. Breng 500 ml van het water aan de kook en voeg een theezakje naar keuze toe. Je kan bijvoorbeeld zoete thee gebruiken als je houdt van zoete smaken. Laat trekken.

2. Voeg de groene of zwarte (liefst losse) thee en de suiker toe aan de lege, glazen pot.

3. Voeg de getrokken thee van stap 1 aan de glazen pot toe. Roer goed zodat de suiker helemaal oplost in het water. Voeg de overige 1,5 liter water koud toe.

4. Laat het geheel 4 à 5 minuten trekken. Hoe langer je laat trekken, hoe bitterder de kombucha zal smaken.

5. Zeef het brouwsel zodat er geen losse thee meer in zit. Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

6. Zodra het brouwsel is afgekoeld tot kamertemperatuur, giet je het opnieuw over in de glazen pot. Daarna voeg je voorzichtig de scoby toe. Dubbelcheck of het water zeker op kamertemperatuur is, want warmer is niet goed voor de zwam. Voeg ook de appelciderazijn toe.

7. Dek de pot af met een propere doek en maak vast met een elastiek. Zo kan er wel nog de zuurstof bij die het brouwsel nodig heeft om te fermenteren, maar worden insecten, vuil en stof weggehouden.

8. Laat 7 tot 14 dagen fermenteren op kamertemperatuur in een donkere ruimte. Na ongeveer 7 dagen zou je een nieuwe zwam moeten zien verschijnen.



9. Proef of je de kombucha lekker vindt. Smaakt ze nog te zoet? Laat ze dan nog wat verder fermenteren.

10. Zodra de thee goed smaakt, haal je de zwam uit de pot. Haal ook ongeveer 50 ml kombucha uit de thee en bewaar dat voor je volgende brouwsel.

11. Zeef de rest van de drank om eventuele restjes scoby eruit te filteren. Giet in glazen flessen en sluit af.

12. Laat nog twee dagen op kamertemperatuur staan, zodat er koolzuur (bruis) in je drank kan ontstaan. Zet de flessen in de koelkast om het fermentatieproces te stoppen. Et voilà!

