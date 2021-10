Sex with Cancer is ’s werelds eerste seksshop voor en door (ex-)kankerpatiënten

Kanker en seks, het zijn twee onderwerpen die in de taboesfeer zitten. En wie met de ziekte te maken krijgt, ervaart ongetwijfeld gevolgen op zijn of haar seksleven. Dat ondervonden kunstenaars Brian Lobel en Joon-Lynn Goh in levenden lijve: zij kregen zelf de diagnose die niemand wenst te horen. Daarom stampten zij Sex with Cancer uit de grond, de eerste seksshop voor en door (ex-)kankerpatiënten ter wereld.

“Toen ik begin 2018 de diagnose borstkanker kreeg, wendde ik me tot mijn vriend en ex-kankerpatiënt Brian (Lobel, red.)”, vertelt mede-oprichtster Joon-Lynn Goh aan het Britse tijdschrift ‘Dazed & Confused’. Brian is al sinds 2003 werkzaam in de kankerzorg en patiëntenbelangenbehartiging, nadat hij de diagnose van teelbalkanker kreeg toen hij nauwelijks twintig jaar was.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Joon-Lynn: “Op een dag liet Brian een idee vallen dat al een tijdje broeide: ‘Wat als kankerpatiënten hun eigen seksshop begonnen?’” De rest is geschiedenis, want op 7 oktober opende de online seksshop Sex with Cancer zijn virtuele deuren.

Seksspeeltjes, informatie en kunst

Wat kan je op de website zoal terugvinden? Volgens de oprichters is Sex with Cancer een online shop, een kunstwerk én een publieke campagne in één. Het aanbod van de seksspeeltjes werd samengesteld met huidige en voormalige kankerpatiënten in gedachten.

“Kanker en kankerbehandelingen hebben namelijk vaak zowel direct als indirect ernstige gevolgen op het seksleven”, aldus de organisatie. De operaties en behandelingen die met kanker gepaard gaan, kunnen leiden tot het verwijderen van lichaamsdelen of littekens, chemo- en radiotherapie hebben dan weer een reeks bijwerkingen, van uitputting en gewichtsschommelingen tot erectiestoornissen, vaginale droogheid en een verhoogd infectierisico. Het spreekt natuurlijk voor zich dat dat gevolgen heeft op het zelfvertrouwen en de activiteit van de patiënt in bed.

200 vragen

“Wij wisten maar al te goed dat mensen met een kankerdiagnose vaak verlegen of beschaamd zijn om over seks te praten”, vervolgt Brian. “Wat ons ook opviel, was dat de informatie die er was, grotendeels bestond uit medisch jargon en waarschuwingen, en dat is allemaal allesbehalve sexy. Dus we wisten dat we iets moesten doen, en zo is Sex with Cancer ontstaan.”

Naast seksspeeltjes bevat Sex with Cancer ook kunstwerken en informatie. Begin dit jaar verzamelden Joon-Lynn en Brian 200 vragen over seks en kanker waarop mensen graag een antwoord wilden weten. Vervolgens selecteerden ze de 26 prangendste en lieten ze die beantwoorden door experts, je kan ze terugvinden op de website. Bijvoorbeeld: is het veilig om seks te hebben tijdens een chemokuur? Is vaginale seks veilig? En wat met anaal?

Quote Mensen zijn vreselijk in het praten over kanker, bijna net zo slecht als in het praten over seks Brian Lobel

“Mensen zijn vreselijk in het praten over kanker, bijna net zo slecht als in het praten over seks", aldus Brian. “Dus het idee was om de ruimte waar mensen niet (of niet goed) over praatten, namelijk de ‘seks- en kankerruimte’, te betreden en deze te vullen met veel opties, mogelijkheden, middelen en inspiratie.”

(Lees verder onder de video.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Met de winkel willen we ervoor zorgen dat op te lossen problemen in de kankerwereld aangepakt kunnen worden, en de moeilijk of niet op te lossen problemen ruimte krijgen om gelucht, beluisterd en aanschouwd te worden”, besluit Brian.

“Informatie leidt tot zelfvertrouwen, en zelfvertrouwen is sexy”, voegt Joon-Lynn nog toe. “Ik hoop dat mensen een gevoel van gemeenschap, kennis en een groter vertrouwen in hun lichaam en relaties overhouden aan Sex with Cancer.”

Lees ook :