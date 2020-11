Schotland maakt menstruatieproducten gratis: Waarom is dat nodig en volgt België ook? “Slechts een doekje voor het bloeden”, zegt Goedele Liekens

Dit is waarom het een goed idee is om eucalyptus­tak­ken in je douche te hangen

12 november Eucalyptus ophangen in je douche wordt een steeds grotere trend. En terecht! Het ziet er niet alleen leuk uit (check maar eens op Pinterest en Instagram onder de hashtag #eucalyptusshower), maar het is ook nog eens gezond! We zetten de voordelen voor je op een rijtje. Oh ja, we zijn wel niet verantwoordelijk voor uit-de-pan-swingende waterrekeningen, want douchen wordt hiermee extra aangenaam!