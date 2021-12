Rod Stewart roept mannen op om meer te leren over de menopauze. Expert: “Ook op werkvloer nood aan voordrachten over overgang”

“Penny was niet meer de vrouw met wie ik trouwde.” Met die zin lanceerde Sir Rod Stewart (76) zijn oproep naar mannen om zich meer te informeren over de menopauze. Want de menopauzekennis van de man blijkt in het algemeen nog altijd een donker gat te zijn. Dat bevestigt ook menopauze-expert en gynaecoloog, prof. dr. Herman Depypere. “Ook op de werkvloer is het belangrijk dat er voordrachten worden gegeven over de menopauze.”