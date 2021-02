Reukverlies door corona? 2 deskundigen leggen uit waarom het een massale impact heeft en hoe je het kunt herstellen

Goed Gevoel Koukleum of kacheltje? Daarom zit jij te bibberen, terwijl iemand anders geen last heeft van de koude

9 februari Op Dikketruiendag draaien we met z’n allen de verwarming een graad lager. En dat terwijl het vriest dat het kraakt. Sommigen zullen daar meer last van hebben dan anderen. Waarom heeft de ene persoon het altijd koud, terwijl de andere de thermostaat nooit hoger dan 18 graden zet? Wij vroegen het aan hoogleraar Energetica en Gezondheid Wouter van Marken Lichtenbelt (Universiteit Maastricht). “Alles heeft te maken met de hoeveelheid vet die we opslaan in ons lichaam.”