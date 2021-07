Redactrice Sophie test de menstruatielegging: “Alleen voor de mentale rust zou ik ’m al kopen”

Redactrice Sophie: “Unpopular opinion: ik hou van sport. Het is mijn vorm van meditatie. Sportschoenen aan, hersenen uit. Nu eens zo diep gaan dat alle zuurstof richting spieren moet — waardoor de mallemolen in mijn hoofd niet anders kán dan stilvallen. Dan weer op een rustig tempo de ledematen losmaken, ondertussen genietend van de frisse buitenlucht (of airco in de fitness). Of het nu intensief is of rustig, alle vormen van beweging vind ik heerlijk. En ik doe het dan ook zo’n vijf dagen in de week. Uitzondering op de regels? Die ene menstruatieweek. En daar ben ik niet alleen in, want in tegenstelling tot wat de gemiddelde tamponreclame ons wil doen geloven, is sporten één van de laatste dingen waar vrouwen aan denken tijdens het maandelijkse bezoekje van Moeder Natuur.”

Lopen zonder lekken

Dat bleek ook uit een bevraging van onderzoeksbureau iVox bij 1.000 Belgische vrouwen. Zonde, want bewegen kan pijnlijke maandstonden niet alleen met 20 procent verminderen, sommige sporten zoals krachttraining blijken zelfs efficiënter tijdens de menstruatie. Wat houdt ons dan tegen? Bloedsimpel: de angst om door te lekken. Het verdient sowieso al een medaille voor moed en zelfopoffering om in een flinterdun laagje spandex door het stadscentrum te joggen of in een overvolle fitness zo diep mogelijk te squatten. Laat staan met risico op lekkages. Dat laatste is gelukkig verleden tijd, als we Adidas mogen geloven. Het sportmerk ontwikkelde namelijk een period proof tight: een sportlegging die uit meerdere lagen vochtafvoerende en absorberende pads bestaat voor extra bescherming tijdens die tijd van de maand. Ideaal voor huppelen zonder druppelen, roeien zonder vloeien en squatten zonder spatten.

Comfortabel én flatterend

Aan de launch ging maar liefst twee jaar onderzoek en testing vooraf. En gelukkig (nou ja) was daar de tijd van de maand om te kijken of al dat — euh — regelwerk ook iets heeft opgeleverd. Het eerste dat opvalt — enfin, naast de reusachtige ingewerkte onderbroek, maar daarover later meer — is de hoge taille. De elastiek zit nét onder mijn ribben, en torent daarmee hoog boven alle andere high waisted leggings uit. Best handig, want niemand die — zélfs tijdens de diepste squats — ook maar een streepje ondergoed te zien krijgt. Maar de échte reden ontdek ik pas wanneer ik richting het park jog. Doordat de broek zo hoog zit, duwt hij op geen enkel moment op mijn buik, die tijdens mijn regels altijd extra opgeblazen en pijnlijk aanvoelt. Dat maakt het sporten al meteen een stuk comfortabeler dan ik gewend ben.

Quote Het is zalig om door het drukbezoch­te stadspark te joggen zonder me zorgen te maken dat ondertus­sen iedereen weet dat de afbraakwer­ken in mijn baarmoeder begonnen zijn Redactrice Sophie

Al is de belangrijkste feature ... de Flow Shield-technologie: een dure naam voor een soort veredeld ingebouwd slipje dat beschermt tegen lekken (opgelet: je moet wel nog steeds een maandverband of tampon dragen). Eerlijk? Alleen al voor de mentale rust zou ik ’m kopen. Het is zalig om door het drukbezochte stadspark te joggen zonder me zorgen te maken dat ondertussen iedereen weet dat de afbraakwerken in mijn baarmoeder begonnen zijn. Bovendien is de legging flatterend (stretcht en ondersteunt daar waar het nodig is) én dankzij het handige zijvakje waar je makkelijk een sleutel, telefoon of tampon in kwijt kan ook nog eens praktisch. Het extra onderbroekje zit comfortabel, en blijft dat een hele spinningles (of loopje van 12 kilometer) lang. De broek voert uitstekend zweet af, en na het sporten is er geen spatje bloed te zien. Ik ben fan! Nu maar hopen dat ie ook goed tegen wassen kan, want deze wordt vanaf nu ongetwijfeld maandelijks gebruikt.

Meer weten? De TechFit Period-Proof legging is verkrijgbaar via de website van adidas voor 65 euro.

