Prof legt uit hoe vaak je je tandenborstel moet vervangen: “Ja, dat ding zit vol bacteriën”

We hebben het al meermaals gelezen: een tandenborstel is smeriger dan een WC-bril. Er zouden namelijk meer bacteriën opzitten. Dat wordt ook bevestigd in het tv-programma Factcheckers, waarin presentator Jan Van Looveren verschillende staaltjes uit de badkamer vergelijkt. Maar hoe erg is dat eigenlijk? We vroegen het aan professor en tandarts Dominique Declerck (UZ Leuven).