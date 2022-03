Prof beantwoordt 8 belangrijke vragen over endometriose: “Soms doet zelfs je middenrif pijn”

Soja is ook stoer. Sportieve ‘vegan bros’ willen bewijzen dat plantaardi­ge voeding wél mannelijk is

“Echte mannen eten vlees, en dan liefst een rode, bloederige biefstuk.” Het is een idee dat nog steeds leeft: wereldwijd eten aanzienlijk minder mannen vegetarisch of veganistisch in vergelijking met vrouwen. Al lijkt er stilaan een kentering te komen. ‘Soy boys’ en ‘vegan bros’, waar ook zanger Tijs Delbeke (37) en topsporter Frans Claes (38) toe behoren, willen (seksistische) stereotypen over plantaardige voeding de wereld uitschoppen.

8 maart