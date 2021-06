Prinses Delphine ontwerpt het Pink Ribbon-lintje van dit jaar: “Het staat symbool voor een liefdeslijn”

In België krijgt een op de negen vrouwen te maken met borstkanker. Dat is veel. Om de ziekte onder de aandacht te brengen verkoopt borstkankerorganisatie Pink Ribbon elk jaar hun iconische roze lintjes. Dit jaar mocht onze prinses Delphine van Saksen-Coburg (53), die ook kunstenares is, het ontwerp maken.

Op vraag van Pink Ribbon, de nationale organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker, zal onze Belgische prinses Delphine van Saksen-Coburg het Pink Ribbon-lintje van dit jaar ontwerpen. Naast prinses is ze ook kunstenares. De inspiratie voor het Pink Ribbon lint? Eén van haar bekendste werken, de Love Line.

Op deze manier dringt Prinses Delphine aan op het feit dat borstkankerpatiënten nood hebben aan dialoog en aandacht voor wat nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België is: een vrouw op de negen wordt erdoor getroffen.

Love is all we need

“Borstkanker weegt zwaar op verschillende aspecten van het leven. Wat me het meeste raakt, is dat lotgenotes zich ontzettend eenzaam kunnen voelen. Daarom symboliseert het lintje een ‘liefdeslijn’,” vertelt de prinses, “het toont aan dat onze liefde steun, kleur en warmte brengt in het leven van vrouwen die vechten tegen borstkanker. Het geeft hen en hun omgeving sterkte en moed.” De slogan van de campagne is ‘Love is what we all need’, die borstkankerpatiënten wilt laten weten ze er niet alleen voor staan.

Ook Brigitte Vanderveren, Algemeen Directeur van Pink Ribbon is enthousiast over het nieuwste Pink Ribbon-lintje: “In een jaar waarin sociale contacten moeilijk waren door de pandemie, wil Pink Ribbon extra focus leggen op het stimuleren van dialoog, het verminderen van angstgevoelens en eenzaamheid, het aanmoedigen van veerkracht. Want hoewel de kansen op overleving en genezing na borstkanker steeds toenemen, weten we dat de ziekte een blijvende invloed heeft op alle aspecten van iemands leven, zowel emotioneel, sociaal als professioneel. Meer dan ooit is het belangrijk patiënten te steunen en met hen te praten. Deze gedeelde visie zorgt voor een perfecte match tussen prinses Delphine en Pink Ribbon.”

Vanaf 15 september kan je het nieuwe lintje kopen voor 3 euro. 2 euro gaat rechtstreeks naar de projecten die Pink Ribbon onderneemt in haar strijd tegen borstkanker.

Lees ook: